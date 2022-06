SCH annonce le décès de la voix-off de JVLIVS avec un hommage touchant

Le grand public ne connait pas forcément son nom mais tout le monde l’a déjà entendu et SCH a tenu à lui rendre un dernier hommage ! José Luccioni est décédé ce jeudi à l’âge de 72 ans. L’ acteur et directeur artistique français était connu pour être la doublure vocale de Al Paccino dans les films français ainsi que la voix des interludes des albums JVLIVS I et II du rappeur Marseillais.

La voix-off de JVLIVS s’est éteinte

Cette semaine SCH a présenté sa collaboration pour la sortie d’une boisson au cognac et à la rose, « Nos deux noms s’unissent pour vous présenter la Fine à l’Eau @schxfefe, un cocktail de dégustation, frais, léger, pétillant et très peu sucré. Il se compose de trois ingrédients principaux sélectionnés avec soin pour illustrer parfaitement la co-création entre le rappeur et le domaine de mixologie : le cognac, la rose et le galanga. La canette est à retrouver en édition limitée dès maintenant » a-t-il annoncé sur Instagram pour annoncé ce partenariat, le rappeur Marseillais a aussi réagi à la nouvelle du décès de José Luccioni connu notamment dan le monde du cinéma pour être depuis 1995 la voix française de l’acteur Al Pacino.

José Luccioni a participé aux deux éditions de l’album JVLIVS en tant que narrateur du parcours d’un mafieux pour le storytelling des deux tomes sous la forme d’un film album, l’acteur a réalisé la voix-off des interludes. « On aura même pas eu le temps de te le remettre. Courage à tes proches , merci pour la culture , merci pour JVLIVS , reposes en paix José » a tweeté SCH en postant une photo du double disque de platine pour son album dédicacé à José Luccioni.

On aura même pas eu le temps de te le remettre 🥲

Courage à tes proches , merci pour la culture , merci pour JVLIVS , reposes en paix José 🙏🏼 pic.twitter.com/e9QDxvmPuI — JVLIVS II (@Sch_Mathafack) June 2, 2022