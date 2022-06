Lartiste s’en prend à Dj Snake accusé de copier Dj Hamida et fait scandale

Lartiste a réagi au dernier clip de DJ Snake intitulé « Disco Maghreb » en s’étonnant d’une certaine ressemblance avec la musique de Dj Hamida, son commentaire a ensuite déclenché la polémique sur les réseaux sociaux en suscitant le débat auprès des internautes.

Samedi dernier c’était l’événement au Parc des Pinces avec le concert de Dj Snake dans le stade de son équipe favorite le Paris Saint Germain devant plus de 60 000 spectateurs il a fait vibrer tout le public sur ses plus grands tubes dans une ambiance de folie toute la soirée. Lartiste a profité de cette occasion pour pousser un gros coup de gueule contre le célèbre DJ parisien. Après avoir connu le succès avec les hits « Mafiosa », « Chocolat », « Catchu » et « Vaï & Viens », le rappeur d’origine Marocaine a récemment fait son retour en musique avec le single « Une Deux » et vient également de s’étonner d’une comparaison entre le dernier morceau de Snake et Hamida.

En effet Lartiste a été interpellé par le tweet pour annoncer la sortie de « Disco Maghreb », « I imagined “Disco Maghreb” as a bridge between different generations and origins, linking North Africa, the Arab world and beyond… This is a love letter to my people. », peut-on lire sur la publication avec le lien d’écoute vers le single. « On dirait les intros de Dj Hamida« s’étonne l’auteur de Clandestino avant d’ajouter « Personne n’est prêt pour ce débat.« .

Lartiste fait référence aux nombreuses productions de Dj Hamida d’origine marocaine dans ses différentes compilations de l’été que ce dernier dévoile chaque année (A la bien Mix Party) dans lesquelles il a pris l’habitude de mixer la musiques arabe avec la musique urbaine. De son côté, Dj Snake a donc eu pour la première fois une idée un peu similaire en mélangeant les deux styles en référence à ses origines Algériennes sur Disco Maghreb.

La remarque de Lartiste n’a pas été apprécié des internautes qui l’ont vivement critiqué sur les réseaux. Dj Hamida s’est ensuite exprimé pour apaiser les esprits et prendre la défense du rappeur, « Je suis autant admiratif du travail de @TheRealLartiste et de @djsnake ! Et bien au contraire un Dj comme Snake qui met en avant les couleurs du maghreb c’est magnifique. Prenons le bon côté des choses et cessez de diviser ! De base La musique rassemble les gens » a-t-il commenté.

On dirait les intros de Dj Hamida 👍 https://t.co/UVaIa37QTk — Lartiste (@TheRealLartiste) June 11, 2022

Personne n’est prêt pour ce débat. — Lartiste (@TheRealLartiste) June 11, 2022