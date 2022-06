“Ça va dégénérer !”, Soumeya s’explique sur son altercation avec KT Gorique dans Nouvelle École

KT Gorique et Soumeya ont failli en découdre devant SCH, Niska et Shay !

Cette semaine Netflix a dévoilé trois nouveaux épisodes de “Nouvelle École” avec notamment celui des battles entre les candidats dont un duel a presque dégénéré devant Niska, SCH et Shay choqués par la séquence entre KT Gorique et Soumeya. Ciblée par les critiques suite à leur petit altercation, cette dernière a décidé de s’exprimer ouvertement pour donner sa version des faits.

Avant de découvrir l’épisode finale de “Nouvelle École” la semaine prochaine, les spectateurs ont pu visionner ce jeudi les battles, celui opposant Soumeya et KT Gorique a fait sensation. Cet exercice a pour but de descendre son rival en musique et le face à face féminin a failli mal tourner. “La battle, c’est un peu un fondamental de la culture hip-hop. Une battle, c’est un peu saignant. On tire pour tuer. C’est un peu violent mais c’est la vérité. Rabaisser l’autre c’est un élément clé” déclare Youssoupha dans l’émission en s’improvisant coach des candidats.

Gros clash entre deux candidates de Nouvelle École

Dans le battle 100% féminin, KT Gorique a lancé les hostilités avec des grosses punchlines, en se moquant de son adversaire avec une phrase sur sa dentition puis en comparant son physique à Chewbacca de quoi déstabiliser Soumeya qui s’énerve pendant sa performance. “Va ni*uer ta mère, Arrête, ça va dégénérer la vie de ma mère” balance-t-elle. “Elle a perdu ses moyens, elle s’est laissée emporter, ce n’est pas hip hop” réagit SCH, “Là on est dans le rap, on n’est pas dans une cité” ajoute Niska pour tenter d’apaiser les tensions sur le plateau.

Dans les coulisses Soumeya s’explique ensuite avec KT Gorique puis demande au caméraman de ne pas filmer la scène. La jeune rappeuse revient finalement sur le plateau en compagnie de Youssoupha afin de présenter des excuses pour son comportement devant le public et les trois membres du jury. Après cette défaite houleuse, Soumeya a livré sa version sur cet incident en déplorant l’attitude de la production et en expliquant sa réaction dans un long communiqué.

“Ils ont coupé une insulte sortie de son contexte pour la mettre au tout début de la battle alors que j’avais simplement dit ces propos quand j’ai oublié mon premier couplet. Mais au montage, tout pour leur audimat. Ils ont voulu faire croire que je m’adressais à mon adversaire” décrit-elle avant de confier avoir une maladie génétique lui causant des soucis dentaires. “J’ai pris ma fragilité de pleine face. La femme forte que je montre à chaque fois a été mise en souffrance. C’est une fin que j’apprends. Je me suis découverte aussi, sur cette battle” précise-t-elle.

Nouvelle école, message important prenez le temps de lire 😒 pic.twitter.com/QXSMppfZYw — Soumeya (@__Soumeya) June 16, 2022