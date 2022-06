Lacrim et Many GT du gang des Daltons bloquent l’autoroute A43 pour un clip sauvage

Le leader des Daltons et Lacrim font une Sofiane en bloquant l’A43

Tout comme Fianso en 2017 pour le tournage de son clip Toka, Lacrim et Many GT ont stoppé la circulation d’une autoroute pour réaliser le visuel d’un clip. Une séquence dont les images ont été relayées sur les réseaux sociaux. Les deux rappeurs apparaissent dans une Lamborghini tout orange avec El Tigre en passager et le meneur du collectif des Daltons au volant du bolide puis change de véhicule pour une Ferrari rouge.

Il y a cinq ans avant la sortie de son album “Bandit Saleté”, Sofiane avait fait sensation en tournant le clip du single “Toka” sur l’autoroute A3 en provoquant un immense bouchon. “C’est un truc que j’ai toujours voulu faire, un clip sur l’autoroute. Je ne savais pas si j’allais le faire même deux heures avant” avait-il confié sur la réalisation de la vidéo. L’artiste du 93 avait ensuite écopé de 4 mois de prison avec sursis pour avoir bloqué une portion de l’autoroute A3. Le concept a visiblement donné des idées à Lacrim et Many GT qui ont récidivé l’expérience ce dimanche après-midi en région Lyonnaise.

La vidéo fait polémique !

En effet les deux compères ont bloqué l’entrée de l’autoroute A43, à la sortie de Lyon en direction de Grenoble pour leur clip. Dans le vidéos diffusées sur la toile, des jeunes participent au tournage sur des motocross ou encore avec des voitures de sport. Selon les informations de LyonMag, le duo a débuté le tournage dans un quartier du 8ème arrondissement avant de se rendre avec tout un cortège sur l’A43 en créant brièvement quelques bouchons sur la route et bloquant l’autoroute quelques minutes. Many GT du gang des Daltons a déjà participé à plusieurs rodéos urbains pour la réalisation de ses clips et avait même été condamné par la justice à 9 mois de prison ferme.

Pour le moment aucune autre information n’a filtré sur la date de sortie de ce titre en commun entre Lacrim et Many GT, une connexion inédite qui va être attendue par les auditeurs de rap français avec ce buzz mis en place pour le tournage du clip.

Aujourd’hui le celebre rappeur @Lacrim_Officiel est à #lyon pour le tournage de son nouveau clip avec #manygt du groupe les #daltons à mermoz. pic.twitter.com/urQLlzJv82 — Medave Prod (@medaveprod) June 19, 2022