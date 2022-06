Nouvelle école : les internautes se déchainent après le vainqueur de la finale

ATTENTIONS SPOILERS, on connait le nom du vainqueur de l’émission Nouvelle école de Netflix. Le trio du jury formé de Shay, Niska et SCH a enfin rendu son verdict dans le derniers épisode disponible sur la plateforme depuis ce jeudi 23 juin. Les internautes n’ont pas manqué de réagir aux prestations de Leys, Elyon et Fresh LaPeufra qui ont fait le buzz lors de cette finale dont le vainqueur a empoché la somme de 100 000 euros.

C’est la fin de la première saison de Nouvelle école, pour cette finale, Leys a débuté la session avec l’interprétation de « Parabellum » sur une prod de Junior Alaprod, Elyon a suivi avec « Mourir Demain » sur une instru de Heezy Lee et enfin Fresh LaPeufra a conclu l’épreuve avec le morceau « Chop » dans ambiance de folie en invitant les anciens candidats de l’émission pour danser sa chorégraphie à ses côtés sur scène devant un public et le jury en liesse. Le rappeur Belge avec cette prestation a réussi à convaincre SCH, Niska et Shay de le nommer vainqueur.

Fresh LaPeufra de la Nouvelle école enflamme la toile !

Dans la foulée de la mise en ligne de l’épisode, Netflix a « offert » les trois performances des artistes pendant la finale en mettant sur Youtube chacun des passages. Fresh LaPeufra obtient les 100 000 € qui vont sans doute pouvoir lancer sa carrière et lui permettre de percer dans la musique dans les prochains mois, son single « Drama Queen » extrait de l’épreuve des clips vient d’ailleurs de dépasser les 200 000 streams. Sur twitter le triomphe de l’artiste repéré par Shay a suscité des nombreuses réactions se retrouvant dans le Top tweet France.

« Fresh le batard il m’a encore mis un gimmick dans mon crâne déjà y’avait le « ALLEZ DEHORS » maintenant y’a « FAUT QUE J’LA CHOPE » » , »La prestation de Fresh LaPeufra pour la finale de Nouvelle école c’est bouillant », « Toutes ces larmes de Leys pour qu’au finale Fresh gagne », « On peut dire ce qu’on veut, critiquer Shay sur ses choix et son argumentation bancale mais au finale, elle a ramené Fresh et c’est son pays qui a gagné. », « Résumé de la finale : Leys n’avait rien à faire là. Elyon c’est un génie incompris, c’est dommage car il a un vrai niveau mais il percera dans la variété française ça c’est sûr. Fresh il a choqué tout le monde, vraie prestation et vrai hit. Bravo à lui » peut-on découvrir dans les meilleurs tweets.

