Shay taclée par Le Juiice outrée de son choix d’écarter Ben PLG

Le Juiice ne valide pas du tout Shay en tant que jury ! Alors que la victoire de Fresh La Peufra dans le concours de l’émission Nouvelle école est unanime et vient de lui permettre de lancer sa carrière dans le rap avec notamment un énorme carton pour son single « Chop » numéro 1 du Top Singles. Certains choix des membres du jury n’ont pas toujours convaincu le public et des artistes n’ont pas hésité à le faire savoir ouvertement.

Le Juiice s’en prend à Shay et soutient Ben PLG !

Le programme Nouvelle école dans lequel des rappeurs français rivalisent avec leurs mots pour décrocher un prix de 100 000 euros a fait un gros buzz auprès des spectateurs et a permis à plusieurs rappeurs francophones de se faire connaitre comme par exemple Leys et Elyon qui ont atteint l’épreuve finale. L’émission vient même d’être renouvelée pour une seconde saison et le casting pour trouver celui qui va succéder à Fresh La Peufra est lancé.

Les internautes ont également énormément commenté les décisions de Niska, SCH et Shay pendant le concours. Les choix de l’ancienne rappeuse du 92i ont suscité le plus de réactions même si c’est elle qui a sélectionné dans les premiers épisodes Fresh La Peufra vainqueur du concours. « Pourquoi vous avez mis Shay Jury wallah comment tu peux le laisser passer », s’est notamment agacé Le Juiice dans une story Instagram contre l’interprète de PMW tout en la mentionnant en faisant référence à l’élimination de Ben PLG, cette décision avait d’ailleurs surpris des nombreux spectateurs.

« Frère ils se sont trompés fort. J’ai pas trouvé le casting ouf. Le seul mec sur qui j’ai misé il a sauté dans un parking d’entrée. JSUISSSSS LMEILLLLEUR RAPPEUR DE LA TERREEEEEEE« , « shay elle a détruit l’émission, aucun avis constructif, que des mauvais choix et une attitude insupportable », « Elle a raison ! Et surtout quand Shay arrête pas de répéter que ce que fait Leys c’est pas fait en France alors que @Lejuiicemusic est totalement dans ca ! Je suis dépassé » ont également réagi des internautes sur les réseaux.