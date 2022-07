Fresh LaPeufra révèle ce qu’il va faire de ses 100 000 €

Le buzz se poursuit pour Fresh LaPeufra ! Le rappeur Belge révélé dans la Nouvelle école est toujours à la première place du classement des titres les plus écoutés en France cette semaine avec le morceau Chop qui totalise près de 12 millions de streams sur Spotify et vient d’accorder une interview dans laquelle il s’est confié sur la suite de sa carrière.

Fresh LaPeufra a déjà un plan en tête !

Depuis son triomphe dans la version française de Rhythm + Flow, Fresh enchaine les interviews et vient de dévoiler sur ce qu’il va faire des 100 000 euros qu’il a remporté dans l’émission diffusé sur Netflix en ayant convaincu les trois membres du jury Shay, Niska et SCH de son talent. Ce dernier nommé a même invité l’artiste Belge sur scène pour interprété son tube sur la scène du festival des Ardentes il y a quelques jours.

Grand gagnant de la première saison de la Nouvelle école dont la seconde est déjà en préparation, Fresh LaPeufra fait le tour des médias depuis son succès pour parler de lui, de comment il est entré dans le concours, des castings jusqu’à la finale ainsi que ce qu’il va faire de son argent. « Ce n’est pas une question de talent. Car tout le monde était talentueux mais je pense que ça s’est joué au mental » a-t-il déclaré récemment sur sa victoire dans l’émission avant de préciser, « Il fallait être fort mentalement, ne pas se laisser submerger par le stress. Il fallait gérer son stress. Et ce sont tous ces facteurs-là qui ont fait que j’ai gagné je pense. Je n’ai pas élaboré une stratégie pour me détacher de l’émission. Mais après avoir gagné un concours comme celui-là, je dois confirmer derrière. ».

« En vrai, quand j’ai gagné les 100 000 euros, la seule chose à laquelle j’ai pensé c’est de continuer ma route. Gagner ça fait partie de ma stratégie, je me suis dit « voila je vais gagner les 100 000 balles, je vais construire ce que j’ai commencé à faire » a ensuite expliqué Fresh dans un entretien avec Konbini. « Ma priorité tout de suite c’est de balancer l’EP, qui est disponible depuis le 1er juillet. Un EP qui permet de me découvre à 100, que les gens m’ont vu sous plusieurs facettes. Ils m’ont vu faire de la Trap pendant l’émission, sur de la Drill ou sur un truc un peu plus calme à l’intro. Qu’ils aient un projet directement après l’émission, qui permettra de me connaitre à 100%, qu’ils leur permettent de me découvrir comme une carte d’identité. » a conclu le rappeur Belge.