Rohff et Maes s’adressent des messages puis agitent les rumeurs

Maes n’a jamais caché qu’il apprécie la musique de Rohff tout en avouant avoir été influencé par son style musical. Les deux rappeurs français sont visiblement devenus proches et s’envoient désormais mutuellement de la force. La rumeur d’une éventuelle collaboration entre eux fait rêver les fans et commence à prendre de l’ampleur même si aucun d’eux n’a actuellement de projet en préparation.

Maes soutient Rohff qui répond !

Avant de retrouver le public Parisien sur la scène de l’Accor Arena au mois de novembre prochain, Housni vient de présenter la sortie de prochain single nommé « Lifestyle » sur le plateforme de streaming le 27 juillet. Suite à l’annonce de la parution de ce nouveau single, Rohff a reçu le soutien de Maes. En effet le rappeur du 94 vient de poster sur les réseaux une capture d’écran de son échange en privé avec le Sevranais.

« Merci fort l’ancien« a adressé comme message Maes, « De rien petit reuf c’est normal, t’envoies des big up, on apprécie on renvoie, force.« a répondu Rohff avant que l’auteur de Madrina n’ajoute « Big respect ça bouge pas.« . En postant la copie d’écran de cette conversation privée sur Instagram, Housni a écrit en légende, « Pour ceux qui bougent, demande à Maes. #lifestyle sortie de la version officielle 27 juillet.« . Cet échange a lancé la rumeur d’une possible connexion entre eux pour un featuring inédit sur les réseaux mais pour le moment aucun des artistes n’a donné d’indication sur cette supposition qui fait rêver les auditeurs de rap français.

Maes et Rohff avaient déjà eu au mois de juin un échange sur Instagram. L’artiste originaire de Sevran avait partagé une story avec la punchline, « Les rappeurs parlent beaucoup. C’est leur métier, c’est tout ce qu’ils savent faire. » issue du titre « Pleure pas » paru en 2004. Une dédicace que le rappeur du 94 avait validé en relayant la story sur son profil.