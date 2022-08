Koba LaD, Bolemvn, et DA Uzi invités sur l’album de Rap du PSG !

Le Paris Saint Germain prépare un album de Rap !

Après un nouvel échec en Ligue des Champions la saison passée mais conclue avec un dixième titre de Champion de France, le Paris Saint Germain est actuellement en pleine préparation la prochaine saison avec Christophe Galtier aux commandes et un premier triomphe le week-end dernier face aux FC Nantes (4-0) pour remporter le Trophée des Champions. Le club Parisien vient également de s’associer à La Ruche, Industreet & Rec. 118 pour présenter « Ici c’est Paris« , une compilation de rap français.

En effet le label Rec 118 et le PSG viennent d’annoncer sur les réseaux la parution de ce projet 100% Rap avec au casting des nombreux invités tel que Ckay, Leto, Koba LaD, Mig, Omah Lay, Timal, Capo Plaza, Guy2Bezbar, Hornet La Frappe, Naza, DA Uzi, Driks, Bolemvn ou encore Vegedream. Un premier teaser vient d’être mis en ligne avec la description, « « ICI C’EST PARIS », un slogan, un cri, un état d’esprit, celui des supporters, des Parisiens et de tout le peuple Rouge & Bleu. Celui du Paris Saint-Germain, le club de la capitale française, qui a réussi en quelques années à devenir l’un des clubs les plus populaires en France et dans le reste du monde, sur et en dehors du terrain. ».

« A l’occasion du 10e titre de champion de France, le club parisien et la musique se sont à nouveau réunis via un morceau inédit du groupe N’Seven7 utilisé sur la communication digitale de célébration du titre. Ce premier pas, ce premier son n’était pas anodin, il annonçait subtilement l’arrivée d’un album multi artistes à venir, du nom « Ici c’est Paris » ! » explique également le communiqué de presse. « Véritable hommage au quotidien de la jeunesse parisienne, l’album « Ici c’est Paris » est aujourd’hui révélé par une vidéo, dévoilant déjà les premiers noms d’un casting qui s’annonce XXL, aussi bien français qu’international » décrit ensuite la légende du teaser sur Instagram.