Gims adresse un message aux milliardaires français

Gims vient de pousser un coup de gueule pour annoncer le prochain projet qu’il souhaite mettre en place ! Le leader de la Sexion D’Assaut déplore le fait que les rappeurs français sont souvent sous-représentés aux Victoires de la musique et veut mettre en place sa propre cérémonie. Pour cela le mari de DemDem a lancé un appel aux milliardaires français pour obtenir un soutien afin d’organiser cet événement.

Gims se mobilise pour la culture !

« J’étais sur le Top 50 Spotify, c’est une dinguerie : c’est l’urbain clairement qui domine, et depuis des années. Le top 50, c’est quasiment que de l’urbain. Et de l’urbain français en plus, avec les Américains de temps en temps. Le problème, c’est ce terme-là : urbain. Il est trop réducteur. Ça pose problème, parce que du coup, ils nous mettent dans des catégories. » commence-t-il à déclarer dans une vidéo postée sur les réseaux en s’agaçant du terme urbain notamment utilisé lors des cérémonies des Victoires de la Musique. « Ce truc d’album urbain, c’est comme si on disait “c’est le sous-album de l’année”, ça renvoie à ça, c’est péjoratif. Il faut arrêter avec ça, ‘’album urbain’’, ‘‘artiste urbain ». On nous met dans des catégories. », poursuit Gims.

« Quand on parle d’album urbain de l’année, c’est comme si on disait »c’est le sous-album de l’année », c’est péjoratif. Il faut arrêter avec ça… C’est pas normal que cette catégorie « urbain » soit mise de côté et qu’il y ait des gens sortis de nulle part qui soient album de l’année ». » explique ensuite Meugui avant de poster un demande de soutien dans sa démarche sur Snapchat. « Je veux organiser mes Victoires de la musique. Je fais un appel d’offre en direct je m’adresse aux milliardaires français. Pour la culture ». Reste à savoir si son appel sera entendu ou non.