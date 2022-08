Sans pitié avec Booba, Rohff se lâche pour le ridiculiser !

Alors que pour le moment le combat entre Rohff et Booba ne semble plus d’actualité les deux rappeurs ne se lâchent plus. Suite aux exigences d’Housni pour mettre en place cette confrontation, B2O vient de répondre et il n’est pas emballé par les conditions proposées par son rival ce qui a donné lieu à un nouvel échange entre eux qui devrait compromettre les chances d’un éventuel accord pour ce face à face.

« Que du cirque pour s’faire désirer comme enfant qui a fait dans sa couche mais qui déclare pas. Laissez le Il est en train gonfler ses couilles a la pompe à essence. C’est une perte de temps votre guerre virtuelle c’est gênant d’avoir a faire a un attardé pareil à mon âge. » a tout d’abord réagi Rohff suite à la désactivation du compte Twitter de Booba qui a ensuite rapidement fait son retour sur le réseau social à l’oiseau bleu. B2O s’est ensuite exprimé sur l’organisation du combat se filmant au volant de sa voiture, il ne valide par les demandes d’Housni comme le fait qu’il n’y est pas d’arbitre, de pouvoir venir tout seul et de ne pas se battre pour de l’argent.

Housni s’amuse de B2O

Le rappeur a immédiatement répliqué en se moquant du DUC avec une parodie de cette séquence en modifiant les propos de son ennemi en langue chinoise. Selon Rohff, Booba ne souhaite par réellement se battre et utilise se prétexte du combat uniquement pour faire le buzz dans les médias tout en cherchant des excuses pour éviter l’affrontement physique, il a ensuite posté les commentaires des internautes sur cette vidéo qui conforte sa théorie.

Rohff s’est également amusé de la réaction de Booba avec une vidéo dans laquelle le personnage Mister Satan de Dragon Ball Z déclare qu’il doit aussi penser à ses nombreux admirateurs qui aiment le voir virile, orgueilleux et qu’il ne peut pas les décevoir en référence au comportement de B2O avant de sortir un ancien dossier d’un article de presse daté du mois de février 2021 titré, « Sur Twitter, Booba accusé d’agression sexuelle au Sénégal ». « Comment il a fait pour éteindre ce doss? Une mineure est marquée à vie et on zap ? Ah we faut avouer Il a le bras long. #metoo #balancetonporc » a commenté Housni pour relancer les hostilités.

Que du cirque🎪 pour s’faire désirer comme enfant qui a fait dans sa couche mais qui déclare pas. Laissez le Il est en train gonfler ses couilles a la pompe à essence. C’est une perte de temps votre guerre virtuelle c’est gênant d’avoir a faire a un attardé pareil à mon âge. pic.twitter.com/BdXqQ5KKph — ROHFF (@rohff) August 3, 2022

Booba répond à Rohff

On s’attendait à mieux et en français surtout, nous n’avons pas tous la capacité à comprendre le chinois 🇨🇳 pic.twitter.com/sMehVWiqhr — BrigadeAntiTriche (@triche_anti) August 3, 2022

Cette chanson Chinoise dont je vous parlais 🇨🇳 qui peut me traduire? merci. pic.twitter.com/QnX1X5SUxg — ROHFF (@rohff) August 3, 2022