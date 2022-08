Nabilla remet en place Booba accusée d’être liée aux magouilles de Magali Berdah

Nabilla accusée par Booba d’avoir acheté des abonnés

En pleine guerre contre les influenceurs et notamment Magali Berdah, Booba vient de cibler Nabilla en relayant tout d’abord une vidéo l’accusant de placement frauduleux ou encore de payer pour avoir plus d’abonnés sur ses réseaux sociaux. Le jeune femme n’est pas restée indifférente aux accusations d’Élie Yaffa et a décidé de répondre pour se défendre.

Booba a commencé par relayer une vidéo concernant des éventuelles fraudes de la candidate de télé réalité, le conférencier Idriss Aberkane y explique les raisons qu’ont poussé le rappeur du 92i à s’en prendre aux influenceurs en mettant par exemple en évidence une arnaque sur la vente de Bitcoin avant que le marché ne chute. Alors que Magali Berdah continue déplorer le harcèlement qu’elle subit depuis le début de l’affaire, le DUC n’a pas de répit et vient d’annoncer que son avocat sera présent ce soir dans Touche Pas Mon Poste pour le début de la nouvelle saison afin de parler en direct de ce feuilleton de l’été qui agite la presse.

L’avocat du rappeur invité dans TPMP !

Avant ce passage de Maître Patrick Klugman dans TPMP, Booba poursuit sa lutte et s’est encore attaqué à Nabilla au sujet d’arnaques auxquelles cette dernière serait associée. « @gregory_zaoui they think it’s a fucking game!!! Nabilla tu peux encore être “sauvée” et te retourner contre ta chef MB ou ça va être très compliqué. Plus que tu n’le crois. On débute un nouveau chapitre… » a-t-il commenté en parlant de Magali Berdah tout en affirmant dans cette publication que deux sociétés françaises auraient porter plainte contre Nabilla et sa société de management pour informations mensongères suite à l’achat de ses faux abonnés car les placements n’auraient rien rapporté à la marque.

Nabilla ne s’est pas démonté face à cette accusation, « @booba je marche seule moi toujours , je suis ma propre cheffe » a-t-elle tweeté. « Regarde @TPMP ce soir tu vas comprendre qu’il n’y a qu’une seule issue. Ça va parler Français LV1 et quand j’dis LV c’est pas Louis Vuitton hein… » a rétorqué B2O pour donner rendez vous à la compagne de Thomas Vergara devant sa télévision ce soir dans l’émission de Cyril Hanouna.

.@gregory_zaoui they think it’s a fucking game!!! 💀 Nabilla tu peux encore être “sauvée” et te retourner contre ta chef MB ou ça va être très compliqué. Plus que tu n’le crois. On débute un nouveau chapitre… 🏴‍☠️ pic.twitter.com/qQLQPzeAMf — Booba (@booba) August 28, 2022

@booba Je marche seule moi toujours , je suis ma propre cheffe 😉🙏🏼 #padamalgame — Nabilla Vergara (@Nabilla) August 29, 2022