Ikbal fait passer un long message à La Fouine, Laouni répond

Le frère de Rohff apporte sa force à La Fouine !

Après apporté son soutien à Rohff qui est en pleine négociation avec Booba pour l’organisation de leur combat qui peine à se concrétiser, La Fouine vient également de voir Ikbal lui adresser un beau message pour le soutenir mais aussi afin de le remercier en revenant sur ses débuts dans le rap français.

C’est lors d’une session de questions/réponses sur Instagram avec sa communauté que l’ancien membre du groupe TLF s’est confié sur divers sujets. Ikbal a donné son avis sur la mise en place d’un affrontement sur le ring entre Booba et son frère Rohff en déclarant notamment, « j’espère que cette bagarre aura lieu et qu’un massacre aura lieu ». En effet le frère d’Housni espère que ce face à face entre les deux rappeurs aura bien lieu afin de mettre un terme à leur conflit tout en précisant que l’événement serait historique mais pour le moment l’avancement des négociations sur les termes du combat sont au point mort.

Le bel échange entre les deux rappeurs !

A l’occasion de cet échange avec les internautes, Ikbal s’est aussi exprimé sur La Fouine et a témoigné tout son respect envers le rappeur de Trappes qui a apprécié le geste. « Tu penses quoi de La Fouine ? » a questionné l’un des ses abonnés, « C’est un tueur La Fouine. je l’ai connu dès le début en 2003, depuis il a marqué le rap game avec sa plume et ses différents flow rap et chant. C’est un gars de la zone, un entrepreneur qui a réussi sa life. Il a toujours répondu présent à mes connexions Talents Fâchés et je le remercie fort. 94 78″ a décrit I.K avec le titre « Tous les mêmes » issu de l’album « Mes repères » de Laouni en fond sonore.

Après avoir soutenu Rohff dans une récente publication, La Fouine a validé cette déclaration d’Ikbal en relayant le message dans une story tout en ajoutant la légende « Respect mon reuf« .