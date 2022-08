Damso : les fans très inquiets pour son état de santé, son manager répond

Damso gravement malade ? Très aminci, son apparence trouble les fans !

Le week-end dernier Damso a fait sensation en apparaissant main dans la main avec avec Didi Stone, la fille de Koffi Olomidé avec qui le rappeur Belge semble être devenu très proche mais dont il n’a pas confirmé la liaison. Dems a également suscité l’inquiétude de son public qui l’ont trouvé très maigrichon sur les images.

C’est à l’occasion du mariage de Simon Porte Jacquemus et Marco Maestri à Charleval dans le département des Bouches-du-Rhône que Damso s’est fait remarquer parmi la liste des nombreux invités tel que la compagne de Vincent Cassel, Tina Kunakey, Victoria Beckham, l’humoriste Fary ou encore Dua Lipa. Dems a surpris tout le monde en arrivant en compagnie de la modèle Didi Stone suivie par plus de 1,5 millions d’abonnés sur Instagram, sont apparence physique a aussi perturbé ses fans, la plupart d’entre eux ont commenté les photos en le trouvant « méconnaissable ».

Le manager donne des nouvelles rassurantes de Dems !

Face à la vague de réactions des internautes, son manager a tenu à rassurer tout le monde sur l’état de santé de Damso. Questionné par un compte fan de l’artiste Belge, Ritchie Santos s’est exprimé à ce sujet, « Ne vous inquiétez pas, il est en bonne santé« a-t-il déclaré avant d’expliquer la raison du changement physique de Dems, « Bonne diète, plus de cigarette, plus d’alcool… Sain et arrogant !« . « Au-delà de l’aspect musical, ça fait vraiment plaisir de voir tout ce partage d’ondes positives autour de lui » a réagi le compte fan rassuré d’avoir des nouvelles du rappeur qui sera en concert du 14 au 17 décembre 2022 à Paris dans la salle à l’Accor Arena.

Plus d’alcool, plus de cigarettes, une bonne diète… De quoi être très en forme pour le QALFTOUR. pic.twitter.com/QqQy9ztIpJ — ThisIsDamso (@ThisIsDamsoFan) August 29, 2022