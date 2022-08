Damso en couple avec Didi Stone ? Leur photo enflamme la toile

Damso s’affiche main dans la main avec Didi Stone !

Alors que sa fin de carrière approche selon ses propres déclarations dans différentes interviews, Damso a été très actif ces derniers mois après la sortie de l’album « QALF infinity » en annonçant notamment 4 concerts à l’Accor Arena du 14 au 17 décembre 2022 puis en enchainant des nombreux featurings en compagnie de d’Angèle, Laylow, Dinos, Aya Nakamura, Disiz, Selah Sue, Kobo et Gazo mais c’est pour une toute autre raison que la musique qu’il fait l’actualité ce week-end.

En effet Simon Porte Jacquemus a organisé ce samedi son mariage avec son compagnon Marco Maestri qui s’est déroulé à Charleval dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur le parvis de la mairie dans le village où ses grands-parents paternels vivent, le styliste français a invité plusieurs stars pour assister à cet événement, Vincent Cassel, Tina Kunakey, Victoria Beckham, Fary, Dua Lipa mais c’est la présence de Damso qui a fait le plus de bruit et a attiré l’attention des paparazzis. Le rappeur Belge est arrivé à la cérémonie aux côtés du mannequin et influenceuse française, Didi Stone. La fille de Koffi Olomidé est apparue main dans la main avec Dems sur les photos qui ont rapidement agité Twitter car à la surprise générale ils semblent être tous les deux en couple.

Pour le moment Damso n’a fait aucun commentaire sur cette information pour expliquer la présence de Didi Stone en sa compagnie alors que cette dernière a posté plusieurs stories sur Instagram du mariage auquel a également assisté le producteur de l’artiste Belge, Ritchie Santos. Affaire à suivre !