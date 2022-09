« SCH, Niska, Shay aucun des 3 ne m’intéresse », Booba démolit Nouvelle École

Le choix de SCH, Niska et Shay critiqués par Booba !

Avant de monter sur la scène du Stade de France ce samedi soir pour un concert qui s’annonce historique devant plus de 80 000 personnes, Booba vient de livrer son avis sur la Nouvelle École dans la troisième partie de son interview avec le Chroniqueur Sale. Le Boss du Rap Game est n’a pas apprécié le choix des trois membres du jury, Niska, Shay et SCH pour participer au télé-crochet de Netflix.

L’interprète de Ratpi World avait déjà commenté l’annonce de la sortie du programme au mois de mai par Netflix, « Je trouve ce tweet sexiste raciste et homophobe et je le condamne!!! Sinon c’est bien ce bail? Comment y vont trouver des nouveaux talents? Aucun des 3 n’est producteur, c’est une mise en scène? “Validé” “nouvelle école”….. C’est la piraterie qui gagne » avait-il réagi à l’époque sur Twitter. Booba s’est exprimé plus longuement dans son entretien accordé au Chroniqueur Sale en s’étonnant de l’incohérence du choix des jurys car ils ne sont pas des producteurs.

Le DUC n’est pas intéressé par la Nouvelle École !

« Je n’ai pas regardé. Parce que déjà il y en a aucun des trois (de jurys) qui ne m’intéresse, surtout en tant que producteur. Il y en a aucun des trois qui est producteur ou découvreur de talent » a confié Booba en révélant ne pas avoir regardé la Nouvelle École avant de poursuivre son explication sur les critiques concernant la décision de choisir ces trois artistes comme les jurés pour élire le gagnant du concours.

« Shay ne produit personne, Niska ne produit personne, SCH ne produit personne. Donc à quel moment tu es producteur ? À quel moment tu découvres des talents ? C’est juste du show. Donc déjà, sur le papier, ça ne m’intéresse pas », se justifie B2O. Même s’il s’en est déjà pris fréquemment au rappeur Marseillais, Kopp a toujours témoigné du respect envers Shay et Niska avec qui il a collaboré à plusieurs reprises, ces propos critiques envers ces derniers cités sont plus surprenants .