iPhone 14 : très élevés, les tarifs dévoilés, il faudra poser un SMIC !

Apple vient de lever le voile sur le nouveau modèle d’iPhone et son prix d’achat suscite déjà le débat. L’iPhone 14 est en Top des Tendances sur Twitter depuis ce matin avec plus de 600 000 interactions. Les internautes ont notamment réagi face à la grille tarifaire du smartphone, le modèle de base le moins cher est vendu à plus de 1000 euros et la version Pro Max atteint presque les 1500 euros.

Le prix minimum d’un iPhone 14 ? Un smic !

La nouvelle mouture du mobile d’Apple, l’iPhone 14 sort dans une semaine, 16 septembre 2022 plus précisément. En France pour se l’offrir les fans de la marque devront débourser au minimum 1 019 euros contre 909 euros pour l’iPhone 13 l’année dernière, la version Pro est en vente à partir de 1 329 euros et le modèle haut de gamme Pro Max est vendu au prix de 1 479 euros contre 1 259 euros par rapport à l’iPhone 13 Pro Max. Dotés d’une meilleure qualité sonore et plus d’autonomie que la version précédente, les AirPods Pro 2 vendus séparément de l’iPhone seront mis en vente à partir du 9 septembre au prix de 299 euros.

Sur Twitter les internautes se sont amusés à commenter cette hausse des prix d’Apple en se moquant des futurs acheteurs de l’iPhone 14. La fille de Steve Jobs, Eve a également taclé la marque à la pomme sur le manque d’innovation et de nouveautés de ce modèle dans une story de son profil Instagram avec le message « Moi, passant de l’iPhone 13 à iPhone 14 après l’annonce d’Apple aujourd’hui. » en légende de la publication d’un mème d’une personne recevant en cadeau une chemise identique à celle qu’il a déjà sur lui.

Steve Jobs’ daughter throws jab at the new iPhone 14. pic.twitter.com/MfijlzTKHI — Pop Crave (@PopCrave) September 8, 2022

Pouhahahaha je cherche l’iPhone 14 à 100€ svp avec AirPods et chargeur rapide !! https://t.co/7mkLEmVWqt — nons dby (@nohola6t_) September 8, 2022

L’iPhone 14 quand il va voir les iPhone 12,13 et 11 pic.twitter.com/IBv6SVYH9B — Zehe8527U (@CalvinAlfred3) September 8, 2022

L’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8, ça va être super et tout MAIS MOI JE VOUDRAIS SURTOUT UN CORRECTEUR D’ORTHOGRAPHE QUI ARRÊTE D’ÊTRE CON COMME SES PIEDS. #FarOut #AppleEvent — Matou 🐿 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦 (@MatouEcureuil) September 5, 2022

Mon banquier quand je vais lui dire que j’ai pris l’Iphone 14 alors que je devais pas #AppleEvent pic.twitter.com/j8h5TBlwUu — Sendoh (@_Caine19) September 7, 2022

Quand le produit est déjà parfait, pas besoin de changer tous les ans. #AppleEvent pic.twitter.com/C6AgGwdenn — McDonald’s France (@McDonaldsFrance) September 7, 2022

Mon iPhone 6 qui croise des iPhone 14 pic.twitter.com/yJgFzSwSSC — Tibo ☔️ (@cpastibo) September 7, 2022

C’est sûr il y en a qui réfléchissent déjà à comment ils ne vont pas payer leur loyer pour se prendre un iPhone 14. — wilojt (@wilojt) September 7, 2022