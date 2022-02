Ninho balance le clip du tube « Jefe »

Ninho poursuit l’exploitation de son dernier album avec le clip du morceau éponyme du projet « Jefe » réalisé par Nicolas Noël. Ce titre produit par PhilyAsap, Mi8 et T-Desco est devenu un véritable au fil des semaines, en effet il figure à la première place du Top Singles sur les plateformes de streaming.

C’est en tout logique que Ninho a décidé de mettre en images le single « Jefe » qui est la deuxième piste de son album. La chanson reprend notamment les paroles de Charles Aznavour, « J’n’ai jamais fait quelque chose que je n’voulais pas faire, je n’ai pas fait un théâtre que je n’aimais pas. Je n’ai pas travaillé pour l’argent mais j’ai aimé gagner d’l’argent. La différence, elle est là : je-je n’vais pas travailler pour de l’argent mais je ne travaillerai pas pour rien, sauf quand c’est une œuvre de bienfaisance, bien sûr. J’apprends toujours quelque chose, je suis toujours en train d’apprendre quelque chose. Je n’me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. ».

Dans un entretien avec Mehdi Maïzi pour l’émission Le Code sur Apple Music, Ninho s’est d’ailleurs confié sur cet interlude : « Je cherchais la définition de “chef”, parce que comme j’ai voulu appeler l’album “Jefe”, je me suis dit qu’il fallait que je vois en quoi ça consiste. J’arrivais pas à trouver une bonne définition qui me correspondait, et en vrai, il a trouvé la bonne définition d’un vrai chef. C’est un mec qui travaille, mais qui court pas forcément après l’argent : il court plus après le succès dans son travail qu’après l’argent. L’argent vient par rapport au succès ».