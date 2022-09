Rohff se fait détruire par les internautes suite au Stade de France de Booba

« Je suis pro Rohff mais faut pas se mentir Booba a mis fin au débat du meilleur rappeur français… » peut-on notamment lire dans les nombreuses réactions suite au concert de Booba au Stade de France qui a fait réagir des milliers d’internautes sur les réseaux et certains d’entre eux n’ont pas hésité à profiter de l’occasion pour tacler sans pitié son rival Rohff.

Rohff se fait allumer par Twitter !

C’était l’événement musical du weekend, le concert historique de Booba dans le stade où l’équipe de France de football a remporté sa première coupe du monde en 1998. Le DUC est devenu après Gims le deuxième rappeur français à réunir plus de 80 000 personnes à Paris dans le Stade de France et la soirée a été une véritable réussite, une performance saluée par la presse et le public. Les internautes ont été nombreux a commenté l’événement pour partagé des vidéos et photos sur les réseaux ou encore pour livrer leurs impressions sur la prestation de B2O et une partie des fans n’ont pas manqué l’occasion pour s’adresser à Rohff en faisant le comparatif entre les deux rappeurs toujours en clash alors que ce dernier tente désespérément de se battre sur le ring afin de régler leur conflit en le menaçant de lui faire une belle tête au carré s’ils se croisent un jour.

« Merci à tous pour cette soirée. Vous nous avez donné la force d’y arriver c’était votre soirée pas la notre. Toute l’équipe vous remercie vous êtes les meilleurs. Ma fille m’a demandé si il y avait un plus gros stade. J’ai dis non ma chérie c’est terminé. On a fini le jeu! » s’est satisfait Booba après son concert alors que son nom s’est retrouvé dans le Top des Tendances en France sur Twitter ce dimanche tout comme selon de son ennemi, Rohff mais pour une raison bien différente.

En effet des nombreux internautes se sont amusée a comparé les deux rappeurs et ils n’ont pas été tendres avec Housni. « Booba a fait le Stade de France avant que Rohff ne fasse le moindre Bercy. C’est trop grave la distance qu’il lui a mit au fil des années. Ça devait être CR7 – Messi cette rivalité c’est devenu CR7 – Quaresma. », « Je suis pro Rohff mais faut pas se mentir booba a mis fin au débat du meilleur rappeur français. Il finit sa carrière en apothéose pendant que rohff fait des khoulouj dans les quartiers », « Miskine pendant que #booba fait le plus gros concert de sa carrière ou tout le monde chante ses son et l’acclame au stade de France avec ses enfants Rohff il est en train de faire le tour des cité d’île de France pour essayé de prouver qu’il est quelqu’un dans la street. », ont-ils commenté dans les messages les plus populaires sur le réseau comme vous pouvez le découvrir ci dessous.

