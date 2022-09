Booba jubile avant le reportage choc sur les influenceurs et Magali Berdah, « Ca va chier »

Initialement programmé jeudi dernier mais reporté en raison du décès de la reine Élisabeth II, le reportage de Complément d’enquête sur les influenceurs diffusé sur France 2 va être présenté ce dimanche soir et Booba ne va pas manquer cet événement. Le rappeur du 92i a fait monter la pression à Magali Berdah avant la diffusion du magazine.

Booba avait déploré le choix de France 2 cette semaine de ne pas diffuser la nouvel épisode de Complément d’enquête avant de finalement afficher sa satisfaction aujourd’hui de découvrir enfin ce documentaire, « Complément d’enquête ce dimanche soir sur France 2 à 22h40 arnaques prostitution drogue mangeurs de caca vous serez tout sur les influvoleurs et la chute de Magali Berdah. Bon week-end à tous. Et n’oubliez jamais « La reine ne meurt qu’une fois » avait-il tweeté pour annoncer la diffusion du programme. Le DUC a même modifier sa photo de profil sur Twitter pour afficher celle de Tristan Waleckx le journaliste qui présente le magazine d’information.

« Malgré les (nombreux) courriers d’avocats, notre #ComplementDenquete sur les influenceurs de la télé-réalité, initialement prévu jeudi dernier, sera bien diffusé ce dimanche soir. Bien évidemment, pas une virgule n’a été changée ! » a commenté Tristan Waleckx sur le réseau social à l’oiseau bleu. Booba a continué « teaser » cette diffusion avec des articles à ce sujet concernant notamment Magali Berdah qui aurait menacé France 2 d’un procès. « Prête pour la GAV? Niez tout en bloc ça devrait aller » a ensuite averti Kopp avant d’ajouter « Petite question stupide vite fait pour toi Magali. Si le docu de ce soir va dans ton sens pourquoi n’en fais tu pas la promo sur tes réseaux? Comme moi je le fais ».

« Comme vous l’avez compris il y aura un avant et un après “complément d’enquête” ceux qui sont encore aveugles ne verront plus jamais ces influvoleurs de la même façon. Fin d’un système démoniaque qui a duré beaucoup trop longtemps… Fin de tous ces voleurs écervelés sans talent! » a poursuivi Booba avant de conclure « Comme on dit chez nous!!!! ÇA VA CHIEEYYYYYY!!!! @PKlugman @MagaliBerdah @Cdenquete @tristanwaleckx @TPMP @Shaunaevents #cesoir22h40surfrance2 🏴‍☠️ “les 3/4 ne sont pas dans mon agence” » tout en publiant un extrait vidéo du reportage à ne pas rater ce soir.

