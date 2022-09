Gims largué par Demdem ? Son émouvante réponse est géniale !

Gims réagit de la meilleure des façons aux rumeurs lancées par certains médias qui ont annoncé des tensions dans son couple avec Demdem en affirmant qu’ils pourraient rompre mais le rappeur de la Sexion D’Assaut a fait une magnifique déclaration d’amour à sa femme en réponse aux questions de ses abonnés sur Instagram.

Ce vendredi Gims a fait son grand en musique avec le single « Maintenant » produit par Renaud Rebillaud, son premier titre en solo de ces derniers mois après la collaboration en compagnie de Ozuna sur le morceau « Arhbo » qui est l’hymne de la prochaine Coupe du Monde de football au Qatar. La chanson est issue du prochain album de Meugui intitulé « LVDM » dont aucune information n’a encore filtré. Mais en cette fin de semaine l’auteur de Bella a également fait parler de lui, « Exclusif : Gims plaqué par sa femme Demdem ! A l’aéroport et sans lunettes, découvrez les photos de la discorde » a titré le magazine Public mais il n’en est rien.

En effet d’après le magazine hebdomadaire français Demdem aurait quitté Gims, Public est même allé jusqu’à en faire la couverture de son dernier numéro, « Elle lui aurait instamment fait savoir que, de son côté, pour le moment, leur histoire était terminée » décrit le média en affirmant que Meugui se serait éloigné pendant plusieurs jours de sa compagne pour se ressourcer. Une étonnante rumeur sachant que le couple s’est toujours affiché très proche même dans les périodes les plus difficiles. Le membre de la Sexion D’Assaut a rapidement coupé court à la rumeur.

Questionné s’il est heureux par un internaute lors d’une session de questions/réponses sur Instagram avec ses abonnés, Gims en a profité pour faire une superbe déclaration d’amour à sa femme. « Oui, car je partage ma vie avec la plus belle, la plus intelligente, la plus charismatique des femmes @Demdem. L’amour rend heureux, donc aimez de toute vos forces et dite je t’aime « . Demdem a ensuite partagé le message dans une story avec la légende d’une fan, « @Demdem j’adore la réponse de ton homme », une belle preuve d’amour pour mettre fin aux fausses rumeurs.