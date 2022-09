Kaaris tacle ses détracteurs

La réaction subliminal de Kaaris après sa remise en liberté n’a tardé tout en profitant de l’agitation pour faire un peu de promotion et montrer qu’il est n’est très clairement pas affecté par les critiques ainsi que les accusations renvoyant une mauvaise image de lui comme un homme violent ayant frappé la mère de sa fille.

Kaaris serein face aux critiques !

Pas vraiment touché par l’acharnement médiatique à son encontre, Kaaris a retrouvé la liberté et semble être confiant dans la suite de sa procédure judiciaire contre son ex-femme. Le rappeur a passé quelques heures en garde à vue pour s’expliquer face aux accusations de violences conjugales de Linda et répondre aux questions des enquêteurs avant d’être rapidement relâché. Riska a donné des nouvelles à ses fans en s’affichant sur Instagram dans une restaurant posé tranquillement en train de boire un cocktail à la paille puis à une table en train de manger le tout sans faire aucun commentaire sur l’affaire en cours. Il a ensuite présenté son prochain concert ce samedi 1 octobre à Grenoble dans la boite de nuit de l’Alpha Club avant de fait le promotion du Foot Korner de Belle Epine dans le 94 en se filmant dans la boutique de quoi faire taire ses détracteurs qui ont déjà annoncé sa fin de carrière suite à cette mauvaise passe.

« Il est heureux d’avoir pu s’exprimer devant la justice pour répondre aux mensonges de son ex sur internet. » s’est exprimé l’un des avocats de Kaaris auprès de France Info suite à la garde à vue de son client en confirmant le dépôt d’une plainte pour dénonciation calomnieuse, « Linda a orchestré de toutes pièces les faits de violence qu’elle a par la suite dénoncés à l’autorité judiciaire pour exercer une forme de pression médiatique, juridique et financière. ». L’enquête suit son cours et l’ancienne compagne du rappeur espère bien régler cette affaire au tribunal.