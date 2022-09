Orelsan jaloux de Stromae, « C’est ça que j’aurais du faire »

Orelsan a toujours au des propos élogieux envers Stromae avec qui il est proche. Les deux artistes ont d’ailleurs travaillé ensemble à plusieurs reprises sur les titres « La fête est finie » et « AVF » ou encore sur le dernier album du Belge sur lequel le Caennais a aidé son compère sur deux morceaux mais à une certaine jalousie de ne pas avoir réalisé le hit « Alors, on danse ».

Orelsan aurait aimé avoir eu l’idée avant Stromae

Au mois de mars derniers dernier Stromae a fait son grand retour en musique avec l’album baptisé, « Multitude » certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes. Pour la réalisation de cette opus l’interprète de Formidable s’est aidé d’Orelsan pour l’écriture des morceaux « Mauvaise journée » et « Bonne journée » afin de lui apporter sa touche notamment lorsqu’il bloquait sur ses textes. Même s’il a pu influencer le Belge dans son travail, le membre des Casseurs Flowters a des regrets de ne pas avoir eu l’idée de produire l’un de ses plus grands tubes du début de sa carrière qui a permis à Paul Van Haver de lancer sa carrière.

« Quand j’ai entendu “Alors, on danse”, j’ai dit : “Ah ouais ok, d’accord”. J’ai mis un peu de temps à le processer. Et après j’ai vu le clip, et je me suis dit : “Oh pu*ain, c’est ça que j’aurais du faire”. » décrit Orelsan dans une interview sur la réalisation de l’album « Multitude ». « Non seulement j’ai kiffé, mais en plus j’étais un peu jaloux en me disant : “C’est ça que j’aurais du faire”. Il raconte ma vie, il le fait trop bien, c’est super bien écrit. La mélodie est incroyable. C’est toujours les meilleures chansons celles où au début, tu n’es pas sûr que c’est incroyable et après tu rentres dedans et tu te dis : “Wow, c’est fou” » a confié le rappeur français même s’il a également des nombreux classiques à son actif et que son dernier en date « Civilisation » a réalisé l’exploit au mois de mai de devenir le disque de diamant obtenu le plus rapidement dans l’histoire du rap français