Booba accusé d’être transphobe se fait lyncher sur Twitter

Un tweet de Booba fait scandale !

Connu pour ne pas avoir peut d’exprimer ouvertement ce qu’il pense, Booba vient de s’attirer les foudres des internautes suite à récent message posté sur Twitter en réaction à la décision du Conseil d’état de valider l’utilisation par les enfants transgenres du prénom de leur choix à l’école. Le fondateur du 92i s’est retrouvé accusé de véhiculer un message transphobe.

La décision du Conseil d’État va offrir la possibilité aux jeunes n’étant pas à l’aise avec le genre attribué à la naissance de pouvoir changer de prénom tout en respectant la loi. « Si mon fils rentre de l’école un jour et me dit qu’il s’appel « Mireille » on va avoir un sérieux problème » a tweeté Booba pour faire part de son avis sur cette décision en expliquant que lui ne serait pas d’accord pour que son fils Omar modifie son prénom d’usage si par exemple il veut s’appeler Mireille, la communauté LGBT+ n’a pas apprécié ce message et a vivement réagi pour le critique.

Le DUC n’accepterai pas que son fils Omar se nomme Mireille !

« Mais ça te concerne en quoi, Booba ? T’as pas de fille ou de garçon transgenre », « Vous n’avez pas idée de la souffrance que subissent ces ados », « Qu’est-ce que ça peut te foutre que ton gosse s’appelle Mireille ou Songoku », « Ce n’est ni une lubie, ni une mode, ni un choix » peut-on découvrir dans les commentaires contre Booba ou encore, « Ton rôle, c’est pas de le rendre heureux et de le soutenir dans les étapes et épreuves de sa vie ? ».

« Booba pas transphobe Booba pas vouloir que des inconnus fassent l’éducation se*uelle de nos enfants en pleine construction physique et mentale. LGBT c’est super mais ça doit être interdit aux mineurs. Voilà!!! Mon discours est censé et juste. » s’est ensuite justifié l’interprète de Boulbi en réponse à un article de presse l’accusant d’être transphobe. « Celui qui approche mon fils de 7 ans en lui disant qu’il peut s’appeler Jacqueline et s’couper la zezette j’vais lui faire visiter Mars et sa banlieue. Continuez! » précise le rappeur français exilé à Miami. « De 1 j’suis pas transphobique ( j’suis même pas phobique déjà ) de 2 a qui tu donnes des ordres? Vous pétez les plombs! » poursuit-il pour se défendre.

Si mon fils rentre de l’école un jour et me dit qu’il s’appel « Mireille » on va avoir un sérieux problème 😂🥶🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/7RowNc0CU7 — Booba (@booba) September 29, 2022

Booba pas transphobe Booba pas vouloir que des inconnus fassent l’éducation sexuelle de nos enfants en pleine construction physique et mentale. LGBT c’est super mais ça doit être interdit aux mineurs. Voilà!!! Mon discours est censé et juste. #touchepasàmongosse 🏴‍☠️ pic.twitter.com/xG41XZzk0Q — Booba (@booba) September 30, 2022

Celui qui approche mon fils de 7 ans en lui disant qu’il peut s’appeler Jacqueline et s’couper la zezette j’vais lui faire visiter Mars et sa banlieue. 🤣 Continuez!!! — Booba (@booba) September 30, 2022