PNL adresse un beau message aux fans

Très discret sur les réseaux et quasiment absent musicalement, le groupe PNL vient d’adresser un message aux internautes sur Instagram pour remercier les fans de leur soutien et du succès de leur tournée tout en annonçant que les deux dates de concerts à Lyon et Nice sont annulés.

Ademo et N.O.S ont vécu une tournée merveilleuse !

Suite à la sortie de l’album « Deux frères » en 2019, le duo PNL a disparu du game avant d’entamer au printemps une tournée dédiée à ce projet décalée à plusieurs reprises en raison de la pandémie du COVID-19. Cette tournée à fait le bonheur des fans d’Ademo et NOS qui sont partis à la rencontre de leur public, mais malheureusement deux villes n’ont pas pu accueillir les deux rappeurs parisiens.

En effet le groupe PNL a été obligé de déprogrammer les concerts de Lyon et Nice en gardant l’espoir de trouver une nouvelle date pour les deux concerts mais ils n’ont finalement pas pu mettre cela en place et viennent de s’excuser de ne pas pouvoir assurer les deux dates. « Salut Salam à tous, On espère que vos proches et vous vous portez bien. On souhaitait vous faire un petit message afin de vous remercier une énième fois pour ces magnifiques moments, partagés avec vous durant cette incroyable TOURNÉE. Un grand Merci pour vos sourires et votre si belle énergie qui s’est propagée jusqu’au plus profond de nos cœurs. On n’aurait pas pu espérer mieux, du fond de notre âme, MERCI ! Merci pour cette merveilleuse aventure, pour votre force, votre confiance, vos chants en communion, vos cris, vos larmes, votre vie, votre amour !Il était une fois une tournée légendaire… pour nous, vous, les nôtres, avec qui ce fut un partage intense de près ou de loin. », peut-on lire dans le message.

« Croyez !N’abandonnez qu’à votre dernier souffle. Soyez. Refusez d’être un autre qui n’est pas vous. Combats. Patience. Endurance. Cela fait partie de ce qu’on appelle « vie ». Restez des enfants. N’oubliez pas votre vous plein de rêves. Partagez. Souriez, prenez cette habitude. Aimez. N’oubliez pas qui nous sommes. Chaque étoile est faite pour briller. Paix amour fraternité sur vous. Inch’allah » a ajouté PNL avant de conclure, « Nous avons fait le maximum pour remettre en place les 2 concerts de Lyon et Nice mais malheureusement nous avons le regret d’annoncer que pour des raisons indépendantes de notre volonté nous n’allons pas pouvoir reporter ces 2 dates, le remboursement des places se fera auprès des points de vente auxquels les places ont été achetées. On pense fort à vous ».