Alonzo, l’incroyable transformation physique

Alonzo fait sensation avec sa musculature !

A 40 ans, Alonzo est toujours au sommet de sa carrière comme le démontre le succès de son titre « Tout va bien » avec Ninho et Naps certifié single de diamant et toujours dans le Top des morceaux les plus écoutés en France. Le rappeur de Psy 4 De La Rime affiche aussi une forme physique impressionnante et connu une sacré évolution depuis ses débuts dans la musique.

Alonzo a commencé à se faire connaitre dans le rap au début des années avec Soprano et Vincenzo en formant le groupe les Psy 4 De La Rime avec lequel il dévoile 4 albums, « Block Party », « Enfants de la Lune », « Les Cités d’or » et « 4ème dimension » avant d’entamer une carrière en solo 2009 la mixtape « Un dernier coup d’œil dans le rétroviseur ».

L’impressionnante évolution du rappeur Marseillais !

Kassim Djae de son vrai nom a ensuite enchainé les projets au fil des années dont le dernier en date baptisé « Quartiers Nord » paru au mois de mai est certifié disque d’or tout en s’adonnant en parallèle à l’une de ses passions la musculation.

En effet le rappeur Marseillais s’est affiché ses dernières avec un nouveau style différents de celui de ses débuts, en plus de se renouveler musicalement pour s’adapter à la tendance et au public, il a toalement changé de look en passant beaucoup de temps à la salle de musculation, une transformation payante qu’il n’hésite pas à montrer dans ses clips ou sur ses réseaux lors de séances de photos. Une transformation physique qui se fait habituelle dans le rap français, La Fouine, Orelsan ou bien encore Maes sont des habitués à la salle de sport et ont changé d’apparence ces dernières années avec l’avancement de leur carrière musicale.