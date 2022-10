Kaaris, Rohff, Bosh qui est ce rappeur qui va se lancer en MMA

Le mystère est entier pour le moment, un rappeur français va faire ses premiers pas en MMA mais son nom n’est pas encore connu pour le moment. Fernand Lopez, le dirigeant d’une ligue de MMA vient de révéler l’information en exclusivité et les premières rumeurs commencent à circuler sur les réseaux auprès des fans en citant les noms de Kaaris, Rohff, Bosh ou encore Koba Lad.

Un rappeur français va bientôt faire ses grands débuts en MMA !

Dans une interviewe mise en ligne ce mardi 4 septembre, le boss d’Ares Fighting a affirmé qu’un rappeur va signer en professionnel dans son organisation pour se lancer dans le MMA mais il n’a pas vendu la mèche sur le nom de l’heureux élu en assurant que ce dernier va faire carrière en notant s’il s’agit d’un artiste encore en activité et non à la retraite en précisant qu’il ne s’agit pas de Kamelancien, devenu récemment un combattant de MMA au niveau professionnel et qui a stoppé sa carrière de rappeur.

“Là sur Ares, je suis sûr qu’on va se parler bientôt. Quand vous aurez les informations sur l’un des rappeurs sur Ares, qui est un vrai combattant.” s’est exprimé Fernand Lopez. “Je ne vais pas vous donner le nom de suite. Ce n’est pas Kamelancien. Un rappeur qui a des notions de combats. Il est encore relativement jeune. Il veut faire une vraie carrière, pas de combats montés, pas un one shot, une vraie carrière dans le MMA. Et en parallèle, continuer sa carrière de rappeur.” a-t-il ajouté.