Wejdene : son ex, le rappeur YKM accusé de meurtre

Le rappeur YKM notamment connu pour avoir été l’ancien petit-ami de Wejdene avant son succès a été arrêté par la police ce samedi pour être mis en garde à vue car il est soupçonné d’avoir tué par balles son meilleur ami. C’est suite à une rixe survenue entre des bandes dans le quartier des Hautes-de-Mardelles situé à Brunoy dans l’Essonne que le drame est survenu, la victime du meurtre est le petit frère de Feuneu, le manager de la chanteuse qui s’est exprimé après cet accident.

Le rappeur YKM tue son meilleur ami !

“C’est donc pas un cauchemar c’est bien réel. Mon petit frère, mon bon petit, le seul qui est respectueux de A à Z, pas meilleur que toi. Plus rien ne sera comme avant, plus rien, réveil toi, reviens… Tu peux pas partir comme ça mon gars, tu peux pas me laisser” a réagi Feuneu après ce drame sur son compte Instagram. “Je serais toujours là petit frère, sans savoir que c’est toi qui allait plus être là avant moi. Tu me motivé chaque jour. J’étais ton exemple que tu me disais… que tu veux te ranger, c’était notre sujet 24/24. J’avais trop de projet pour toi” a ajouté le manager de Wejdene dans une story sous le choc de la perte de son frère.

L’ancien compagnon de Wejdene, YKM avait permis à Feuneu de repérer la jeune chanteuse à ses débuts, “Je l’ai remarqué parce qu’une petite de mon quartier, du 91… tout simplement du fait que c’était la petite amie à YKM je la connaissais déjà. Un jour elle est venue me voir et elle m’a dit ‘Moi aussi je chante‘” avait-il révélé sur sa rencontre avec son artiste. Selon les informations du Parisien, le rappeur est soupçonné d’avoir tué par erreur son meilleur ami lors d’une altercation qui a éclaté dans la nuit du vendredi 7 octobre à Brunoy. Dans la cité des Hautes-Mardelles, le jeune homme était train de se faire lyncher pendant cette rixe avant d’être secouru par les forces de l’ordre, il a ensuite expliqué à la police avoir sorti un fusil à pompe afin de repousser d’un coup de crosse l’un de ses assaillants, le coup de fusil est parti et a blessé involontairement mais mortellement son ami âgé de 20 ans.

Le jeune rappeur français de 18 ans a été mis en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. “L’intervention sur les lieux de l’homicide a été très difficile pour les policiers, qui devaient faire face à des individus qui voulaient se faire justice eux-mêmes” a commenté le représentant du délégué syndical Alliance Claude Carillo après l’incident.