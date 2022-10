Damso a brisé le cœur de Lous and The Yakuza

Damso a particulièrement touché Lous and The Yakuza avec sa musique. L’artiste Belge vient d’accorder une interview au média Booska-P dans laquelle celle-ci s’est confiée sur le titre qu’elle apprécie le plus de Dems, une chanson très triste.

Exutoire a bouleversé la chanteuse !

Avant la parution de son prochain opus nommé “Iota” prévue pour le mois de novembre, Lous and The Yakuza fait le tour des médias pour en faire le promotion, de passage chez Booska-p, elle s’est exprimée sur le rap en avouant que “Exutoire” extrait de l’album “Batterie Faible” est son morceau favori de Damso tout en expliquant pourquoi.

“Allégresse que pour tendre mère. Tas de graisse dans son derrière. J’me sens bai*é d’la vie comme quand pu*e te dit, c’est trop tard pour ne plus être père. Un avenir dans un chèque repas. Fin du mois, tout l’monde perd du poids. Nage en brasse en plein tsunami. Survis, je vis, taureau noir dans la corrida.” ou encore “Gare centrale à la rue, j’étais locataire. Depuis, j’fais du sale, y’a plus de clémence. J’vis d’Universal et d’mes redevances”, chante le rappeur Belge dans le premier couplet de ce titre. Il y aborde différents thèmes tel que la pauvreté, l’illégalité, le racisme, la guerre ou encore les femmes. Dems a expliqué à Genius dans la retranscription de ses paroles avoir écrit ce single afin de parler de sa vie au quotidien avant de rejoindre une maison de disques.

“Il me brise le cœur, en fait. Ce morceau est hyper triste. Et c’est sincère“ décrit Lous and The Yakuza. “Je trouve que la sincérité est frappante dans les détails. À un moment, il parle de sa boucle d’oreille. Il dit que sa barbe posait problème quand il demandait un travail” poursuit-elle avant d’expliquer, “À chaque fois que quelqu’un fait une mélodie, je vois un chemin. Et lui, c’est un zigzag. Et t’as l’impression que tu vas dans tous les sens et en fait, à la fin, t’arrives exactement où tu devais arriver”.

Un bel hommage à Damso avec qui Lous and The Yakuza a collaboré en 2020 sur l’album “QALF” pour le morceau “Cœur en Miettes” produit par Jules Fradet et Prinzly.