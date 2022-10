Fred Musa répond à Shone qui affirme que le règne de Skyrock est terminé

Shone tacle Skyrock, Fred Musa réagit ! “Premier Sur Le Rap” s’est le slogan de la radio dont l’émission phare Planète Rap animée par Fred présente chaque semaine un autre artiste depuis des nombreuses années mais selon le manager de Freeze Corleone, Skyrock n’a plus le même succès qu’auparavant auprès des fans de rap en raison de l’avènement d’internet mais l’animateur a répondu pour prouver le contraire.

“Quand je vois comment planète rap sur sky n’a plus la côte comme à notre époque ça me choque. Sachez les plus jeunes que y’a même eu des trahisons entre amis de longue date, groupe et j’en passe juste pour pouvoir avoir une semaine là bas mais aussi pour être en playlist. Cette époque ou Lolo Bou était leur père a presque tous.”, a tweeté cette semaine Shone pour expliquer que selon lui Skyrock n’a plus la “côte” auprès de la nouvelle génération de rappeur français qui n’ont plus comme objectif de passer sur la radio et d’avoir une semaine Planète Rap pour leur promotion d’un nouvel album.

Shone choqué par l’évolution de Planète Rap, Fred Musa réplique !

“Après il faut reconnaitre que planète rap a règne très longtemps. Seul Dieu est éternel.” poursuit Shone avant d’ajouter, “L’avènement d internet, YouTube, plateforme de streaming n a pas rendu service à sky en vrai. Rien de perso lolo mais c’est mieux comme ça. Les compteurs YouTube et Spotify mènent la danse. A notre époque un Jul n’aurait jamais tournée sur sky juste parce qu’il est indépendant. Nous on voulait passer là-bas évidemment à l époque mais non non pas vous les gars. Eux seuls savent pourquoi”.

Les propos de Shone ne sont pas passés inaperçus et Fred Musa a pris la parole pour prouver que Skyrock est toujours aussi populaire auprès du public en 26 ans d’existence. “1ère radio musicale de France le soir, plus de 30 millions de vues chaque mois, 1M4 sur Insta, je souhaite à tout le monde de ne plus avoir la côte comme ça après 26 ans de présence chaque soir. D’ailleurs je sors le livre demain ça me ferait plaisir de te l’envoyer si tu veux”. L’animateur a démontré avec les chiffres que la radio est loin d’être finie. La manager de Freeze Corleone a ensuite tenu à clarifier son point de vue, “Je pense que tu as compris mon post malgré les chiffres que tu m as balancé. Si vs êtes satisfait tant mieux je dirais”. “Totalement satisfait et heureux d’être toujours à l’antenne” a précisé l’animateur dans cet échange de tweets.

“Bien qu’il soit clair que planète rap n a plus le même impacte voici des chiffres.” et “Sky est satisfait apparemment donc tant mieux pour eux. Aussi je pense que ce n’est plus Sky qui rend service aux rappeurs en les diffusants (bien que en les diffusants ils y trouvent leurs intérêts). C’est devenu le contraire.” a conclu le rappeur groupe Ghetto Fabulous Gang dans cet échange.

Cette époque ou Lolo Bou était leur pere a presque tous. — BIG SHONE GFG 🧪Modestement (@SHONEGFG) October 26, 2022

Apres il faut reconnaitre que planete rap a reigné TRES lgtps.

Seul Dieu est eternel. — BIG SHONE GFG 🧪Modestement (@SHONEGFG) October 26, 2022

L’avenement d internet, youtube, plateforme de streaming n a pas rendu service à sky en vrai.

Rien de perso lolo mais c mieux comme ça.

Les compteurs youtube et spotify menent la danse.

A notre epoque un Jul n aurait jms tournée sur sky juste parce quil est indépendant. — BIG SHONE GFG 🧪Modestement (@SHONEGFG) October 26, 2022

Nous on voulait passer labas evidemment à l époque mais non non pas vous les gars 🤣🤷🏿‍♂️

Eux seuls savent pk.#Skyrock — BIG SHONE GFG 🧪Modestement (@SHONEGFG) October 26, 2022

1ere radio musicale de France le soir , plus de 30 millions de vues chaque mois , 1M4 sur insta je souhaite à tout le monde de ne plus avoir la côte comme ça après 26 ans de présence chaque soir. D’ailleurs je sors le livre demain ça me ferait plaisir de te l’envoyer si tu veux — Fred Musa (@fredmusa) October 26, 2022