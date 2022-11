Dosseh et Dinos taclent Booska-P sur les propos d’Eto’o supérieur à Henry

Dosseh et Dinos s’en prennent sévèrement à Booska-P suite à la diffusion d’un extrait vidéo d’une interview de Samuel Eto’o dans laquelle il explique qu’à l’époque de son passage au FC Barcelone, Henry n’était pas à son niveau, ni à celui de Nicolas Anelka a fait le buzz. Les rappeurs français ont dénoncé le fait que l’ancien buteur Camerounais a été filmé à son insu ce qui déforme ses propos.

Booska-P prépare un documentaire consacré à Dinos dont le nouvel album “Hiver à Paris” sortira le 4 novembre 2022. Avant la diffusion du reportage, un extrait a été diffusé sur les réseaux avec Samuel Eto’o, le journaliste a questionné l’international camerounais sur la carrière de Thierry Henry, les deux joueurs ont évolué ensemble entre 2007 et 2009 sous les couleurs du Barça. l’actuel président de la Fédération camerounaise de football n’a pas eu des mots très élogieux envers son compère, “Je pense qu’il n’était pas au niveau de Nicolas Anelka. Thierry Henry était bon, mais j’ai connu des joueurs”. “Je préférais d’autres joueurs. En tout cas, il n’était pas à mon niveau.” a-t-il précisé avant d’assurer que Titi avait la chance de jouer avec l’équipe de France.

“Booska p c’est des oufs eux.” dénonce Dosseh !

“La chance ou la malchance que j’ai eue moi, c’est de ne pas jouer en France. Ceux qui ont joué en France avaient +70%. Ce n’est pas parce qu’ils étaient fort, mais parce que la France vend mieux. On nous les vendait et on les mettait à notre niveau” a ensuite déclaré Eto’o. Face au buzz de cette déclaration, le média s’est justifié pour calmer la polémique. “A propos de la diffusion de la séquence de Samuel Eto’o publiée le 28 octobre 2022 par le média Footballogue, le média Booska-P déclare par le présent communiqué : être le seul décisionnaire quand à la sélection de cet extrait ainsi que du choix de sa diffusion”. Cela n’a pas convaincu Dinos qui a déploré l’attitude du média dans cette affaire, “Non il a surtout été filmé à son insu lors d’un docu que nous tournions ensemble dans lequel il a humblement participé. Et a fait 10 mn d’éloges sur Henry et Diouf mais ca vous l’avez pas filmé… mais on va pas s’étaler en public vous avez eu votre buzz du week end bravo”.

Un avis également partagé par Dosseh qui a relayé le tweet de Dinos avant d’en remettre une couche, “Booska p c’est des oufs eux. Donc dans le cadre d’un docu auquel quelqu’un a gentiment accepté de participer, tu le filmes alors que les micros sont censés être off, à son insu. Tu publies la séquence, qui fait polémique dans les milieux concernés auprès des personnes concernées” puis, “Tu publies 1 communiqué timide où tu assumes à peine ta responsabilité, le tout en estimant que t’en fais déjà presque trop, Et quand l’un des principaux concernés par le tort causé, cite ton tweet en précisant quelques détails CRUCIAUX sur ta démarche, Tu te braques et tu supp”.

Samuel Eto’o donne son avis sur Thierry Henry 💬 : “Je pense qu’il n’était pas au niveau d’Anelka. Titi était bon, mais je préférais d’autres joueurs. En tout cas il n’était pas à mon niveau.” Derrière la balle perdue pour Diouf 😭 (@booska_p) pic.twitter.com/3evUA5H8EY — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 28, 2022