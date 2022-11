Gazo se met au rap en Anglais et ça déchire

Gazo, il tue ça en Anglais !

Après sa collaboration internationale sur “Reggae & Calypso RMX” il y a sept mois, Gazo remis ça avec une nouvelle connexion avec le rappeur britannique Russ Million et l’italien Rondodasosa pour un couplet explosif dans lequel il rappe en Anglais.

C’est sur le titre drill “KILLY DEMON” produit par NKO extrait de l’album “Trenches Baby” de Rondodasosa que Gazo s’est essayé avec réussite au rap en Anglais. Ce morceau marque également la seconde collaboration entre le rappeur français et Russ Million qui avait cartonné avec le single “Reggae & Calypso RMX” dont le clip cumule plus de 18 millions de visionnages sur Youtube et sur lequel figure aussi les artistes Buni, YV, CH, SwitchOTR et Rose Real.

Avec cette performance Gazo continue son ascension en ayant obtenu des nombreux retours critiques positifs alors qu’il est toujours numéro 1 du Top Singles en France avec le tube “DIE” qui connait une énorme popularité sur TikTok et totalise désormais plus de 56 millions de streams sur Spotify ce qui en fait son plus gros succès en solo derrière le hit “Haine&Sex” avec 82 millions d’écoutes sur la plateforme de streaming.