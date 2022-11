Kool Shen en immersion totale dans les Go-Fast avec Overdose

Kool Shen dans le dernier film d’Olivier Marchal

En parallèle de sa carrière de rappeur et comme son compère Joey Starr, Kool Shen s’est lancé dans le cinéma au début des années 2000 et figure au casting du dernier film d’Olivier Marchal qui marque son retour avec “Overdose” disponible depuis le 4 novembre sur Amazon Prime Video, un polar noir et violent dans la lignée de la série Braquo et de Bronx.

Après ses débuts au cinéma en 2000 avec un premier rôle dans le long métrage “Old School” de Kader Ayd et Karim Abbou, Kool Shen a poursuivi sa carrière d’acteur en 2003 dans “La Beuze” et “Le cercle de la haine”, en 2005 dans “Au petit matin” puis après une période de pause il retrouve des rôles en 2013 avec les films “Abus de faiblesse” et “Soldat blanc”, en 2016 dans “Réparer les vivants” puis en 2019 dans “Paradise Beach”. Le chanteur du groupe NTM est de retour en cette fin d’année avec l’interprétation de Bob Fontana dans “Overdose” d’Olivier Marchal aux côtés de Sofia Essaïdi, Assaad Bouab et Alberto Ammann.

Le film Overdose est une adaptation du roman “Mortels Trafics” de Pierre Pouchairet sur les interceptions des Go-Fast en provenance d’Espagne vers la France avec les enquêtes de la brigade des stupéfiants de Toulouse ainsi que de la police criminelle de Paris à la poursuite des narcotrafiquants suite à une série de meurtres.

Synopsis: Sara, cheffe de la brigade des stupéfiants de la police de Toulouse, enquête sur un go-fast au sein duquel son ancien amant, Raynal, est infiltré. Elle découvre que son affaire est liée au meurtre d’adolescents dans un hôpital Parisien, dont s’occupe Richard, le chef de la police criminelle locale. Obligés de collaborer pour retrouver le meurtrier et arrêter le go-fast, Sara et Richard se retrouvent plongés dans une course contre la montre haletante sur les routes espagnoles et françaises alors que leur attirance l’un pour l’autre grandit.