Star Academy : Julien ne veut pas danser en talons aiguilles et agace les internautes

Tu peux me donner 100 000 balles, je ne le fais pas

Une séquence de Julien pendant un cours de la Star Academy a suscité des nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours le candidat de la télé réalité musicale s’est fait remarquer pour avoir refuser de participer à une danse lors d’une session avec Yanis Marshall.

Mi-octobre, la Star Academy a fait son retour sur TF1 et pour cette nouvelle saison des rappeurs français ont été mis à l’honneur avec Naps et Gims. Les deux artistes se sont fait inviter pour les primes de l’émission et ont interprété sur scène aux côtés des candidats “La Kiffrance” pour le Marseillais et un medley de ses titres pour le leader de la Sexion D’Assaut. Depuis le début de l’émission, Julien s’est démarqué par son caractère et l’a encore prouvé cette semaine.

Vexé par les critiques de la professeure d’expression scénique, Julien avait déjà quitté un cours de chant, cette fois-ci c’est une séance avec Yanis Marshall lundi dernier qui a fait beaucoup parler. Le prof a donné une paire de talons aiguilles aux élèves pour un cours un peu particulier. La plupart des académiciens ont apprécié cette idée mais Julien de son côté n’a pas du tout validé la surprise. “Je suis désolé, je ne peux pas faire ça, c’est impossible, je ne le fais pas, c’est mort. Tu peux me donner 100 000 balles, je ne le fais pas. C’est ma dignité, c’est mort. Je vais passer pour le gros co**ard, mais c’est mort. Jamais je fais ça” s’est-il justifié en refusant de mettre les chaussures à talons.

“J’ai une dignité à garder, déjà la pole dance je l’ai fait alors que je ne le fais jamais. Si je n’ai pas envie de le faire, je ne le fais pas” a ajouté le jeune homme. “Porter des talons, ça ne veut pas dire que t’es homose*uel. Il faut de l’autodérision dans la vie. Il ne faut pas se prendre au sérieux.” a répondu Yanis Marshall.

Cette réaction a vivement fait réagir les téléspectateurs sur Twitter, “Vous êtes fatiguant à sous entendre que Julien est homophobe parce qu’il n’a pas voulu mettre les talons”, “Julien, il fait ce qu’il veut en ne voulant pas mettre de talons, mais ça peut aussi être un très bon exercice de théâtre” peut-on lire dans les commentaires ou encore “La dignité n’a pas de sexe, chaque être humain a le droit de donner à la sienne la valeur qu’il veut, si pour Julien porter des talons atteint la sienne, c’est son droit”.