Rohff sans détour sur Booba, “Ce n’est personne pour moi”

Booba n’est pas à son niveau tacle Rohff !

Avant de monter sur la scène de Bercy ce mardi, Rohff vient d’accorder une interview au journal Le Parisien dans laquelle il s’est exprimé sur l’annulation de nombreuses dates de concerts de sa tournée, de ses déboires avec la justice suite à son passage en prison pour avoir frappé un vendeur d’une boutique Unkut en 2014, les faux commentaires négatifs sur les réseaux ainsi que son clash avec Booba qui perdure depuis plusieurs années.

Moqué par Booba sur l’annulation de ses concerts, Rohff a tenu à répondre à son rival dans cet entretien. “Ça ne m’atteint pas de sa part.“, a confié Housni avant de tacler le DUC, “Il a le record des concerts annulés. Il a plus de casseroles que toutes les cuisines du monde.”, puis de poursuivre, “Je ne le mets pas à mon niveau. Je n’ai ni son cerveau, ni son âge mental.“ et de conclure, “Je ne peux pas me prendre la tête avec lui. C’est personne pour moi.“.

Housni boycotté par certains rappeurs !

Rohff s’est aussi exprimé sur le cyberharcèlement qu’il subit en révélant que des faux comptes publient des avis critiques à son encontre dans le but de lui nuire. Il avait d’ailleurs interpellé la semaine précédente Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter à ce sujet afin qu’il fasse supprimer les “bots” du réseau social à l’oiseau bleu suite au lancement d’un hashtag “BoycottRohff” à l’occasion de la sortie de son derniers single “Materclass”. “Il y a un travail de destruction sur les réseaux sociaux, des robots, des faux comptes qui t’envoient 50 commentaires négatifs qui sont tous les mêmes. C’est une stratégie pour désorienter l’opinion publique.” déplore le rappeur du 94.

Housni a également parlé des conséquences de ses problèmes avec la justice sur la suite de sa carrière, il a dû se reconstruire une bonne image auprès du public face aux articles de la presse. “Avec mes déboires judiciaires, des portes se sont fermées.” décrit Rohff qui a tout même réussi à collaborer avec des rappeurs de la nouvelle générations comme Naps ou Jul. “Des artistes ont posé des sons à mes côtés mais d’autres se sont interrogés sur leur image s’ils bossaient avec moi.” explique-t-il avant de préciser, “certains rappeurs peuvent dire à leurs collaborateurs : Si tu travailles avec Rohff, tu ne travailles plus avec moi.”.