Riyad Mahrez s’ambiance sur le dernier titre de Rohff qui réagit

Avant d’assurer le spectacle ce mardi soit à l’Accor Arena, Rohff a pu compter sur le soutien de Riyad Mahrez qui a validé son dernier single Materclass et n’a pas hésité à le faire savoir sur les réseaux sociaux pour lui apporter de la force. Le rappeur du 94 a apprécié le geste et a tenu à remercier le joueur Algérien de Manchester City.

Le bel échange entre Mahrez et Rohff

Ce 15 novembre est une date très importante pour Housni ainsi que pour son public. Le Padre du Rap Game va se produire sur la mythique scène de Bercy renommée Accor Arena et il compte bien mettre le feu à la salle Parisienne. Un événement auquel, Rohff devrait convier plusieurs invités, Wallen pour interpréter le classique “Charisme”, Imen Es pour “Apaise ton cœur” ou encore Amel Bent pour “Ti amo t’es à moi” et “Hysteric Love” alors que la première partie sera assurée par Fresh La Douille.

Pour faire monter la pression avant le concert, Rohff a sorti un inédit baptisé Masterclass que Riyad Mahrez a validé et plus particulièrement le passage dans lequel il est cité. L’international algérien qui ne participera pas à la coupe du monde au Qatar car son équipe nationale ne s’est pas qualifiée a publié une courte vidéo sur ses réseaux en train d’écouter le morceau dans une voiture. Housni a ensuite relayé la séquence sur Twitter avec le message, “Contrôle orienté finisseur comme Mahrez on t’a dit #masterclass 15 nov Bercy” en référence à sa dédicace au joueur de Manchester City à la fin du premier couplet du morceau.

Au mois de juillet dernier, Riyad Mahrez avait fait pareil avec le single “Lifestyle” de Rohff et en 2016, il avait même fait l’éloge du rappeur en déclarant, “Rohff m’a marqué, avant c’était un truc de ouf (…) pour moi il doit même plus rapper, il a tout fait déjà (…) Franchement il a plus rien à prouver”.