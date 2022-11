Booba devient multimilliardaire en…

… nombre de vues sur YouTube ! Booba est toujours au sommet même après plus de 25 ans de carrière dans le rap et les chiffres le prouvent. Même s’il a acté en 2021 avec la parution d’Ultra le fait de ne plus sortir aucun album, le duc de Boulogne est toujours aussi productif à 45 ans comme le témoigne les nombreux singles dévoilés depuis cette déclaration.

Une longévité qui paye

Loin de ses débuts dans la musique aux côtés d’Ali dans les années 90 avec le groupe Lunatic et l’album « Mauvais œil », un classique du rap français, Booba a réussi à s’adapter aux différentes époques tout au long de sa carrière et continue d’atteindre des statistiques impressionnantes. Koop cumule plus de 50 singles d’or et figure dans le Top 5 des rappeurs français ayant vendus le plus d’albums avec près de 3 millions de ventes. Au mois d’avril dernier, il a obtenu son premier disque de diamant avec « Trône« . L’auteur de « Temps mort » est aussi devenu milliardaire sur Youtube avec 2,3 milliards de visionnages sur ses vidéos alors qu’il vient de sortir de nouveau titres, « KOA » et « Iste ».

Suivi par 3,89 millions d’abonnés sur Youtube, le clip le plus populaire de Booba sur le site d’hébergement de vidéos est « DKR » avec 106 millions de vues en 6 ans et l’audio de ce single cumule également un gros score avec 84 millions de vues. Dans la suite du classement dans le désordre, « 92i Veyron » affiche 88 millions, « Mona Lisa » avec JSX cumule 78 millions, « Petite Fille » 76 millions de vues, « Validée » avec Benash affiche 86 millions d’écoutes pour l’audio et 58 millions de visionnages pour le clip, « Friday » dépasse les 54 millions. Les titres « Kalash » avec Kaaris, « Tombé pour elle » et « Scarface » totalisent eux un peu plus de 40 millions de vues.

En plus d’être populaire sur Youtube, Booba connait aussi le succès sur Spotify avec plus de 3 millions d’auditeurs mensuels en plaçant régulièrement ses morceaux dans le top 100 des singles les plus écoutés du moment en France sur la plateforme.