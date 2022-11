Salt Bae choque avec une addition de 161 400 € dans son restaurant

Une note bien salée qui ne s’arrête pas pour des clients d’un restaurant du célèbre Salt Bae ! Très populaire sur les réseaux avec près de 50 millions d’abonnés sur son profil Instagram, le chef cuisinier turc fait souvent sensation avec ses publications dans lesquels il se met en scène en train de découper de la viande et de servir ses clients rénomés mais dernièrement c’est en affichant une addition qu’il a fait sensation.

Salt Bae fait scandale avec une hallucinante facture

Apprécié des footballeurs, Salt Bae accueille fréquemment des personnalités dans ses nombreux restaurants à travers le monde (plus d’une vingtaine). Karim Benzema, Paul Pogba, Lionel Messi, Franck Ribéry et même Didier Deschamps, la liste des célébrités qui ont rencontré Nusret Gökçe dans l’un de ses établissements est longue et cela lui a permis de s’offrir une notoriété internationale. Le restaurateur surnommé le « boucher des stars » se démarque pour sa façon particulière de préparer ses plats et notamment d’assaisonner la viande ou encore l’orner de feuilles d’or mais ce service peu parfois revenir très cher.

Un menu avec des prix exorbitants !

Dans une publication Instagram il y a 4 jours, Salt Bae a affiché une impressionnante facture de son restaurant Nusr-Et Steakhouse à Abu Dhabi. Des clients de l’établissement ont dû payer un peu plus de 161 000 euros leur repas. Une table de 14 personnes a dépensé pour chacun d’entre eux la somme de 11 530 euros avec au menu, une bouteille de vin Petrus facturée 17 000 euros, un steak d’or à 1 180 euros ou encore 14 euros la bière Heineken, des prix ahurissants qui ont scandalisé les internautes.

Après près de 1 million de « J’aime » sur cette publication, Salt Bae a fièrement décrit en légende, « qualité n’est jamais chère« mais cela n’a pas été au goût de certains de ses abonnées qui ont critique le restaurateur turc.

« C’est de la folie. Il ne s’agit même pas de bonne nourriture. C’est juste un prix criminel. Que de l’ego. Pourquoi ne prenez-vous pas une partie de cet argent surtaxé que vous obtenez des riches pour nourrir les enfants affamés dans les pays du Tiers-Monde et leur construire des écoles et des hôpitaux ? » , « 55 dirhams pour une Heineken ce n’est pas de la qualité et ça ne peut même pas être appelé expérience, le seul mot pour cela c’est : du vol », « Cher pour rien » se sont indignés des internautes.

