Snoop Dogg coach du Sénégal, leur ressemblance l’amuse

Le crossover improbable ! Snoop Dogg n’a jamais caché son amour pour le ballon rond en s’affichant à plusieurs reprises tout au long de sa carrière avec des maillots de foot de différents clubs ou encore d’équipes nationales. Le rappeur Californien n’a pas manqué de suivre le début de la Coupe du Monde et le match du Sénégal face aux Pays Bas l’a interpellé pour une raison inattendue.

Snoop Dogg entraîneur à la Coupe du Monde ?

Les Néerlandais ont bien commencé le Mondial au Qatar avec une première victoire 2 buts à 0 face au Sénégal avec des réalisations en fin de match de Cody Gakpo et Davy Klaassen. Cette rencontre a fait rire les internautes pour une étonnante raison, ils ont trouvé une surprenante ressemblance entre le sélectionneur Sénégalais Aliou Cissé et Snoop Dogg. Le chanteur américain fan de football, possède d’ailleurs une impressionnante collection de maillots. En effet il s’est affiché fréquemment par le passé avec des maillots des clubs dans les villes où il est de passage comme par exemple le PSG, l’Olympique de Marseille, Manchester United, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore l’Ajax Amsterdam et n’a pas manqué de réagir à sa comparaison avec l’entraineur Africain.

En effet sur Twitter, des nombreux internautes ont mis en avant cette ressemblance. « Pourquoi est-ce que Snoop Dogg est le coach du Sénégal ?« a commenté l’un d’eux avec une photo d’Aliou Cissé sur le bord du terrain pendant le match contre le Pays Bas. Une publication devenue virale sur le réseau social que Snoop Dogg a relayé en ajoutant simplement un émoji « Ballon de football » mais le post a fait le buzz avec plus de 500 000 « J’aime » et des milliers de commentaires amusés de ce comparatif. Certains ont même lancé des quizz avec des clichés du sélectionneur national des Lions de la Teranga et du rappeur pour questionner les internautes afin de trouver la différence entre les deux.