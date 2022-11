Lacrim : son magnifique geste envers un enfant en fauteuil roulant

Lacrim à un grand cœur et vient de le prouver !

Karim Zenoud a tenu sa promesse et vient de rencontrer Marley, un jeune fan en fauteuil roulant qui avait lancé un appel au rappeur français afin de le rencontre. Une requête à laquelle Lacrim n’a pas hésité à répondre favorablement pour offrir un moment inoubliable au jeune garçon.

Fan de Lacrim, Marley a adressé un message en vidéo à son idole pour qu’il réalise son rêve et c’est désormais chose faite. « Je suis un grand fan de Lacrim, j’aimerais le rencontrer, c’est mon plus grand rêve. Je voudrais faire passer un message à Lacrim dans cette vidéo pour le faire venir ici à Montauban. J’aimerais le rencontrer, c’est mon plus grand rêve. J’aimerais passer un petit moment avec lui » a demandé l’enfant de 14 ans en fauteuil roulant à l’artiste. La séquence relayée sur les réseaux n’a pas échappé à l’auteur de RIPRO et il a décidé d’y répondre favorablement.

En effet, Lacrim a tout d’abord annoncé vouloir rapidement tout mettre en œuvre pour organiser une rencontre avec Marley. « J’ai vu ton message dans la nuit, t’es un bon ça fait plaisir. Ça fait chaud au coeur. Je vais venir te voir, je vais m’organiser je suis à l’étranger mais je vais venir te voir. J’ai vu ton message, j’ai vu comment tu m’as parlé, t’es un bonhomme » a-t-il déclaré avant de tenir sa parole.

Il s’est ensuite filmé en compagnie du garçon de quatorze ans en train de prendre un petit déjeuner. « Marley, lunettes de soleil, au top dès le matin. Petit déjeuner, on est en Espagne là. T’es content d’être venu ? » commente le rappeur dans la vidéo. « Je suis content d’être venu, d’être avec toi« . L’occasion pour celui qui a taclé Philip Plein d’ajouter : Ça fait plaisir moi aussi mon pote, on va passer une bonne journée. On va en profiter » répond l’enfant qui a vraisemblablement passé une journée mémorable avec son idole.