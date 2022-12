Soprano : l’histoire folle de son fils né sous X retrouvé 20 ans après

Incroyable mais vrai Soprano retrouve son enfant perdu à ses 16 ans !

Soprano l’avait déjà confié, il ne connait pas son premier enfant né sous X lorsqu’il n’avait que 16 ans. Le membre de Psy 4 De Le Rime vient de révéler pour la première fois l’avoir enfin retrouvé il y a quelques semaines.

Invité pour un live sur la chaîne Twitch de Samuel Étienne pour la promotion de la réédition de son dernier album “Multiverse Edition” paru le 25 novembre 2022 avec 8 nouveaux titres dont les singles “3615 Bonheur” et “Money” avec deux invités P3GASE et Clément Albertini, Soprano a fait des confidences sur sa vie privée. “C’est la première fois que j’en parle. Personne ne le sait” a commencé à décrire le chanteur sur cet anecdote de son fils né lorsqu’il était encore adolescent.

“J’étais avec une fille, elle a placé l’enfant à la DDASS sans m’en avertir. Il est né sous X“ avait déjà déclaré Soprano dans une interview sur TF1 dans l’émission Sept à Huit au mois d’aout 2021 en expliquant vouloir retrouver un jour cet enfant. “Je ne sais pas s’il est vivant, s’il est en bonne santé. C’est compliqué… Je n’arrive même pas à en parler” avait-il déclaré à l’époque. Dans son entretien avec Samuel Étienne, l’artiste Marseillais a dévoilé avoir réussi à reprendre récemment contact avec l’enfant et cela plus de 20 ans après sa naissance.

Désormais âgé de 43 ans père de trois enfants, Soprano souhaite maintenant profiter pleinement des retrouvailles avec son fils. “Ça fait 2 mois que je l’ai retrouvé. C’est incroyable“ raconte-t-il sans cacher son bonheur avant d’ajouter, “Il est gentil, intelligent, grand, rigolo. Quand je dis que cette année est la meilleure de ma vie. J’attendais que tout se passe bien autour de lui pour qu’il soit tranquille, que toute la famille soit au courant”.

En réalité ce n’est pas Soprano qui a retrouvé son enfant mais c’est ce dernier grâce à sa notoriété et ses propos en interviews. “À travers toutes mes chansons et mes interviews. Bon, j’avais fait exprès de les faire. Je ne pouvais pas faire autrement. Et ça a marché. C’est magnifique. C’est un truc de fou”, a-t-il ensuite conclu en avouant qu’il ne faut jamais perdre espoir.