Booba se moque de Benzema après le but de Giroud contre l’Angleterre

Booba profite de la qualification de l’équipe de France pour piquer Karim Benzema et encenser Olivier Giroud !

Fin novembre, Booba avait déjà félicité Olivier Giroud pour ses débuts à la Coupe du Monde avec un doublé face à l’Australie pour le premier match des Bleus lors de cette victoire 4 buts à 1 tout en plaçant une attaque envers Karim Benzema. L’ancien membre du groupe Lunatic vient de récidiver à l’occasion de la qualification de l’équipe de France pour la demi-finale du Mondial.

Entre Booba et Benzema l’amitié a pris fin suite aux propos de ce dernier sur le dossier Bassem Braiki. En 2020, après le passage à tabac du blogueur par Sadek, KB9 s’était exprimé sur cette agression en affirmant : “Je ne cautionne pas ce qui est arrivé en bas de chez lui. C’est un mec du 6.9 et je le soutiens pour ce qui lui est arrivé. Parce que c’est pas frais du tout. Maintenant, stop, arrêtez de dire que je soutiens, qu’il a eu des propos racistes, je regarde pas les vidéos, je ne sais pas ce qu’il se passe. Mais sur ce qui lui est arrivé, j’ai dit gros big-up à Bassem”. Il y a peu de temps B2O a confirmé que cette déclaration a mis fin à son rapprochement avec le Ballon D’Or.

En effet Booba n’apprécie pas Bassem. Celui-ci a notamment réussi en 2016 à faire annuler l’un de ses showcases à Lyon en lançant un appel au boycott du rappeur. Les propos de Benzema ont donc conclu une longue amitié entre les deux hommes qui ont été proches pendants plusieurs années. Désormais le DUC n’hésite pas à lancer quelques piques contre l’attaquant Madrilène. Il vient de récidiver ce samedi soir suite à la victoire des Français sur les Anglais en quarts de finale de Coupe Du Monde, Olivier Giroud a offert la victoire aux Bleus en marquant le deuxième but à la 78ème minute de jeu.

Booba a posté deux stories sur l’Instagram SonsOfPiraterie après ce triomphe des Bleus. Une première mettant en scène Benzema au volant d’une Formule 1 et Giroud sur un karting avec la légende “Sans le streaming”. Sur la seconde, KB9 est affiché blessé sur un karting cette fois-ci et au tour du meilleur buteur de l’équipe de France d’apparaitre sur une Formule 1 ainsi que l’inscription “Avec le streaming”, en référence au forfait de l’ancienne Lyonnais au mondial une semaine avant le début de la compétition suite à une blessure au genou.

Cette expression est issue, d’une phrase Benzema lorsqu’il s’était comparé à Olivier Giroud. “On ne confond pas la Formule 1 et le karting. Et encore, je suis gentil. Maintenant, next. Je ne parle même plus de lui. Moi je sais que je suis la F1″ avait-il déclaré en s’inspirant des paroles d’un classique de B2O sur le single “Destinée”.