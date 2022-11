Booba adresse un message à Giroud pour tacler Benzema

B2O rigole de la blessure de Benzema !

Après le doublé de Giroud contre l’Australie, Booba vient de s’adresser au buteur des Bleus en faisant référence à une ancienne phrase concernant la comparaison entre l’ancien Montpelliérain et KB Nueve. Alors que l’amitié entre le fondateur du 92i et le Ballon D’Or 2022 a pris fin suite aux propos du joueur sur l’affaire Bassem Braiki, l’attaquant Madrilène s’était inspiré en 2020 d’une phrase du rappeur pour se comparer au joueur du Milan AC, l’interprète de Boulbi vient de remettre cette affaire à la surface.

« On ne confond pas la Formule 1 et le karting. Et encore, je suis gentil. Maintenant, next. Je ne parle même plus de lui. Moi je sais que je suis la F1″ avait déclaré KB9 il y a un peu plus deux ans lors d’un live sur Instagram avec Mohamed Henni en s’exprimer sur sa comparaison à Olivier Giroud alors qu’il était encore banni de l’équipe de France à l’époque. Benzema avait tout de même confié que l’actuel meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec Thierry Henry mérite sa place en équipe France. « Si on parle de style de jeu, le sien convient bien à l’équipe de France » avait-il précisé. Dans ses propos le joueur du Real Madrid avait fait référence aux paroles d’un classique de Booba, le titre « Destinée ».

En effet sur ce morceau en featuring avec Kayna Samet extrait la reddition de « Temps mort » paru en 2002, Booba chante dans le premier couplet, « Petit, mélange pas la F1 et le karting. On n’est pas back dans les bacs parce qu’on n’est jamais parti« . B2O n’a pas oublié cette fameuse phrase reprise par Benzema et vient de poster un montage vidéo du second but d’Olivier Giroud face à l’Australie sur une passe de Kylian Mbappé avec l’extrait audio de ses paroles sur ce titre.

Puis dans un second tweet, Booba a relayé une copie d’écran du message d’un compte parodique sur Twitter qui s’amuse de cette expression pour imaginer une fausse réaction de Giroud sur la blessure à la cuisse gauche de Benzema l’ayant contraint a déclaré forfait pour la Coupe du Monde. « L’absence de Karim Benzema ? Oui, c’est dommage, on lui souhaite un bon rétablissement… On dirait que la F1 est tombée en panne, au moins, le karting n’a pas besoin d’essence« peut-on lire sur ce tweet.

« Olivier Giroud, je demande des droits d’auteur« a ajouté le DUC en légende de sa publication pour rigoler de cette situation entre les deux joueurs de l’équipe de France.