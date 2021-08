Sadek menace Booba, “Bassem, on l’a fait à 4, mais toi j’te ferai tout seul”

On ne refuse pas un tête-à-tête

Le clash entre Booba et Sadek semble arriver à sa conclusion depuis que le DUC a annoncé vouloir y mettre un terme et a bloqué son rival sur tous les réseaux tout en lui demandant d’aller se faire soigner. Pour la première fois dans ses embrouilles avec un autre rappeur, B2O a donc émis le souhait d’ignorer les provocations de son ennemi sauf que Dek-Sa n’est visiblement pas vraiment du même avis et vient encore de l’attaquer.

Depuis un peu plus d’une dizaine de jours les deux rappeurs français ne cessent de s’envoyer des tacles pas messages interposés sur les réseaux. Après quelques jours de tension, des nombreuses révélations sur font de scandale ainsi que la possibilité de l’organisation d’un combat de MMA, Booba a surpris tout le monde en déclarant ne pas vouloir poursuivre ce clash et qu’il ne va plus répondre aux attaques de Sadek mais ce dernier en a encore remis une couche pour s’attaquer à l’interprète du classique Boulbi.

Sadek avertit : Parle encore de moi, je te bai*e ta mère

Toute l’affaire a éclaté suite à une vidéo de Sadek en train de pousser un coup de gueule contre les influenceurs français à Dubaï, Kopp avait immédiatement réagi en dénonçant le fait que l’artiste du 93 a utilisé les mêmes pratiques que ceux qu’il accuse avec un placement de produit pour une marque de matelas, les insultes ont ensuite fusé entre eux. Bloqué par Booba, le rappeur originaire de Neuilly-Plaisance vient d’adresser un nouveau message virulent au DUC en affirmant qu’il profite des clashs pour augmenter les streams de ses singles et regrettant avoir écouté ses titres dans sa jeunesse afin de lui mettre un coup de pression.

“T’aimes faire des histoires et des clashs parce que tu sais que ça fait monter les vues. Tu n’en as rien à foutre de rien. T’as aucune conviction, aucune face et je suis dégoûté de t’avoir écouté quand j’étais petit. Et ne fais pas comme si j’avais déjà rappé pour toi, c’est faux. Je t’ai toujours détesté” a déclaré Sadek dans une vidéo diffusée sur Snapchat. Il a ensuite continué en évoquant le fait de régler tout ça dans un face à face, “Si tu fais l’homme, je vais te faire tout seul. Je ne suis pas un bouffon, on ne refuse pas un tête-à-tête. T’es le plus grand cocu de la planète, tout le monde le sait. T’as jamais rien fais t’es un aigri, jamais de la vie t’as donné à qui que ce soit, même tes artistes comme Damso tu te permets de faire des phrases comme quoi t’as fais de l’argent sur Ipséité.”. Johnny Niuuum a ensuite conclu en affirmant ne plus parler de Booba et le mettre en garde s’il parle encore de lui.