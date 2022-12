DJ Khaled en larmes à la Mecque devant la Kaaba avec Mike Tyson

DJ Khaled et Mike Tyson viennent d’accomplir leur Omra en Arabie Saoudite !

Après son séjour en France avec Fat Joe où il est tombé sur le charme de Paris en s’affichant à la Tour Eiffel ou encore à l’Arc de Triomphe, DJ Khaled poursuit ses vacances du côté de l’Arabie saoudite avec un passage remarqué à La Mecque en compagnie de Mike Tyson. Un événement qu’il a immortalisé en postant une vidéo sur Instagram devant la Kaaba pour faire part de son émotion.

Mondialement connu avec ses tubes “I’m The One”, “Wild Thoughts”, “Popstar” ainsi qu’avec ses collaborations à succès en compagnie de Drake, Justin Bieber, Lil Wayne ou encore Rihanna, Dj Khaled a assuré le spectacle lors du festival annuel MDLBEAST Soundstorm. Un événement ayant lieu le week-end dernier dans la capitale saoudienne de Riyad. Le producteur américain a profité de cet événement en Arabie saoudite pour accomplir la Omra à La Mecque en compagnie de Mike Tyson et du père de ce dernier.

DJ Khaled très ému !

En pèlerinage à La Mecque, DJ Khaled n’a pas pu cacher son émotion face à la Kaaba et a versé des larmes. “La seconde où j’ai marché à La Mecque, des larmes ont coulé de mes yeux. Larmes de joie. Toute ma vie, j’ai voulu aller à La Mecque pour prier et remercier Allah. J’ai prié pour le monde pour plus d’amour pour plus de vie plus de paix plus de joie plus de santé et de protection pour nous tous.” a décrit Khaled Mohammed Khaled de son vrai nom face à l’émotion de se retrouver en ce lieu Saint.

“Nous sommes en route pour la MECQUE, DIEU L’A FAIT ! Bénis mon frère @miketyson et père de Tyson. Plus d’amour, plus de bénédictions, plus de vie, DIEU EST LE PLUS GRAND”, a noté DJ Khaled en légende d’une publication sur son compte Instagram.