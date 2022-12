Gims : Iambillies le supplie pour quitter son label, “Je ne suis pas un chien”

Une artiste du label à Gims lance un appel à l’aide et n’en peut plus !

Avec plus de 1,7 millions de fans sur TikTok et près de 300 000 abonnés sur Instagram, l’influenceuse Iambillies s’est également lancée dans la musique en rejoignant le label de Gims mais cela ne se passe pas comme prévu pour la jeune chanteuse qui vient de craquer dans une récente vidéo en faisant des révélations sur sa situation avec sa maison de disques.

Connue étant la petite soeur de Tootatis, Iambillies connait des difficultés avec son label et n’a pas hésité à le faire savoir sur les réseaux sociaux. Signée sur le label de Gims, Blackstars, la jeune femme s’est exprimée en larmes dans un live TikTok. “C’est grave quand même, il faut se plaindre sur les réseaux pour qu’ils bougent leur c*l frère. J’appelle tout le monde, personne décroche. Je parle des personnes qui sont censés être là.” commence-t-elle à s’agacer avant de poursuivre, “Tu signes avec Gims t’es pas censée être dans ce genre de situation. J’étais avec des mecs de cité, ils me considéraient plus comme un humain que maintenant. J’ai l’impression que le seul truc que je fais de bien ce sont les stud’ gratuits”.

Iambillies emprisonnée par le label de Gims ?

L’artiste de 18 ans a ensuite confié vouloir tout stopper mais ne pas pouvoir le faire en raison du contrat qu’elle a signé avec Blackstars. “Je ne suis pas un chien. Si j’ai envie de réussir, je réussis frère. Comment tu peux parler comme ça à quelqu’un en situation précaire” décrit-elle. “C’est comme quand je vais au studio et qu’on m’insulte de clocharde. C’est déjà arrive. Si je veux faire un album et percer, je peux le faire. C’est juste que les gens ne veulent pas me voir réussir. Laissez-moi juste partir” ajoute l’influenceuse.

Iambillies enchaine en expliquant la source du conflit avec son label, “Black Star ne veut pas me donner mon argent. Dans ce cas-là laissez-moi partir. C’est la première que je dis ça aussi clairement : si ce n’est pas pour me donner une situation, ça ne sert à rien. Je n’ai pas touché un centime de mes sons depuis qu’ils sont sortis.”.

“Moi j’en ai marre, j’en ai ma claque. On me force quelque chose pour lequel je ne gagne pas un rond. Je dois rester esclave ? J’ai 18 ans, j’ai autre chose à faire, j’ai tellement de projets dans la tête. Si c’est pour me bloquer durant des années c’est mort. Je vais faire des dingueries, je préfère largement rester en prison que de rester comme ça. Je ne suis pas un chien” a-t-elle conclu dans une séquence relayée par Booba pour tenter d’interpeller Gims mais ce dernier n’a fait aucun commentaire sur cette affaire.