Ce geste très osé d’une supportrice Argentine au Qatar

Avant le début de la Coupe du Monde, les autorités Qataries avaient les supporters des différentes nations présentent pendant le tournoi d’avoir un comportement exemplaire notamment sur les tenues à porter pour les fans en évitant également tout acte obscène dans les tribunes. Alors que la compétition s’est déroulée sans aucun incident, la finale entre la France et l’Argentine a donné à une séquence insolite.

Un peu trop “osée” la célébration de cette jeune !

Parfois certaines supportrices sont prêtes à tout pour célébrer la victoire de leur équipe favorite comme le démontre une récente vidéo postée sur Twitter devenue virale d’une spectatrice de la finale de la coupe du monde. Le Stade de Lusail a réuni 89 000 spectateurs pour cet événement suivi dans le monde entier qui a vu l’équipe d’Argentine battre la France dans la fatidique séance des tirs au but après un match historique. Menés deux buts à zéro à dix minutes de la fin du temps réglementaire, les joueurs de Didier Deschamps ont égalisé en 2 minutes, l’équipe de Lionel Mess a repris l’avantage en prolongation avant que Mbappé auteur d’un triplé n’égalise une seconde fois à deux minutes du terme. Malheureusement les Français ont échoué aux tris au but (2-4).

Face à cet exploit des Argentins, les supporters se sont lâché dans les tribunes. En effet dans une courte séquence diffusée à la télévision, une jeune femme s’affiche en totale décontraction la poitrine à l’air. Il s’agit d’une spectatrice Argentine qui face l’euphorie de cette victoire de son pays suite dernier tir but synonyme de victoire s’est lâchée et aurait bien pu regretter son geste laissant clairement apparaitre ses té*ons, un acte formellement interdit au Qatar que cela soit pour un homme ou une femme. Les autorités du pays interdisent d’être publiquement torse nu même pendant la compétition des supporters ont été vus à moitié habillés pour les femmes le règlement est encore plus strict.

“Les femmes doivent porter des pantalons longs ou des jupes et chemises longues couvrant la poitrine et la nuque. Les chemises sans manche, robes ou jupes courtes, bas courts, hauts courts sont strictement interdits. Vous devrez vous assurer aussi que vos vêtements ne soient pas transparents et pas trop serrés” note les recommandations de la FIFA à ce sujet pour cette coupe du monde. Ivana Knöll, surnommée Miss Croatie s’est d’ailleurs fait remarquer tout le tournoi dans les tribunes des matchs de son pays avec ses tenues souvent jugés provocatrices qui ont fait débat.