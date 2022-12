Ivana Knöll sous le charme de Kylian Mbappé démonte la FIFA

Mbappé ne laisse pas indifférent Miss Croatie.

La performance de Kylian Mbappé pendant la Coupe du monde 2022 avec ses 8 buts a fait vibrer tous les fans de football et encore plus les supporters français. Les prestations de l’attaquant français ont également fait succomber Ivana Knöll. L’influenceuse Croate a fait parler pendant le tournoi avec sa présence dans les tribunes en arborant des tenues un peu trop osées par vraiment au gout des autorités qataries.

De sa tête lors de France-Australie pour l’entrée des Bleus au mondial jusqu’à son triplée en finale contre l’Argentine, Kylian Mbappé a marqué la compétition de son talent en s’offrant le trophée du meilleur buteur et en cumulant déjà 12 buts en seulement deux Coupes du monde dont 8 pour cette édition (deux finales, une gagnée et une perdue) le tout à l’âge de 23 ans (24 ans ce mardi 20 décembre). Malgré ses exploits sur le terrain, l’ancien Monégasque n’a pas obtenu la récompense du meilleur joueur, la FIFA a préféré l’attribuer à Lionel Messi, auteur de 7 buts, un de moins que le français même si le choix de l’argentin n’est pas scandaleux certains se sont agacés de cette décision comme Miss Croatie qui a suivi la Coupe du Monde au Qatar.

Ivana Knöll s’enflamme pour le buteur français !

En effet l’influenceuse croate a fait un énorme buzz pendant cette compétition avec ses tenues aux couleurs de son pays mais souvent provocatrices, elle avait même promis d’enlever le haut en cas de victoire finale de la Croatie. La popularité de la jeune a grimpé en flèche ces dernières semaines, sont compte Instagram a dépassé les 3,4 millions d’abonnés avec plus d’un million nouveaux fans en quelques jours. Présente dans le stade pendant la finale opposant la France et la Croatie, Ivana Knöll n’a pas hésite à prendre le parti de Kylan Mbappé après la rencontre. “La FIFA, vous avez donné le trophée de meilleur joueur à la mauvaise personne ! Peut-être que l’Argentine a gagné mais Kylian Mbappé est le meilleur joueur !“, s’est-elle énervée sur le réseau social pour soutenir le buteur français et tacler la FIFA.

Comme des nombreux fans de football à travers le monde, la plus célèbre des supportrices croates a été séduite par la talent de Kylian Mbappé qui a déclaré après la défaite en finale, “Nous reviendrons.“.