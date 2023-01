Jul inspire Vincent Cassel dans Astérix, l’improbable référence expliquée

Comment Vincent Cassel s’est-il retrouvé à réaliser le signe de Jul dans la bande annonce du film “Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu”. L’acteur français s’est exprimé en personne sur le sujet en réponse aux questions du public sur cette séquence qui a fait le buzz sur les réseaux.

Il y a quelques semaines à l’occasion de la sortie de la nouvelle bande annonce du prochain Astérix réalisé par Guillaume Canet qui sortira le 1 février 2023 en salle avec une impressionnante liste de célébrités au casting du long métrage, le célèbre acteur révélé dans le film culte La Haine s’est affiché dans la peau de Jules César en train de faire le signe des deux mains de Jul, une séquence insolite qui est devenue virale sur la toile. Vincent Cassel s’est confié sur le tournage de cette scène. En pleine promotion de son album de Cœur Blanc au mois de décembre dernier, Jul s’est offert un énorme coup de buzz inattendu avec ce geste de Vincent Cassel qui a surpris tout le monde. L’ancien compagnon de Monica Bellucci a intrigué les internautes sur la raison l’ayant poussé à faire le signe du J, il s’est confié sur les circonstances de cette scène pendant le tournage du film.

C’est lors d’un entretien croisé sur Clique avec Jul et Mouloud Achour que l’acteur décrit : “Tu imagines, je suis sur le plateau avec José Garcia, Bun Hay Mean et Vincent Desagnat, des mecs qui aiment bien rigoler,. Je suis en Jules César, on improvise, même si le texte est écrit. Puis il y a une prise, et ça me vient comme ça.”. “Tout le monde se poile”, raconte-t-il avant de continuer sa description, “Guillaume Canet se demande : “Pourquoi vous rigolez ? Qu’est-ce que ça veut dire ?”. Et moi je lui dis : “Tu connais pas Jul ?”. Il voit que ça fonctionne et me dit “Ben vas-y, on garde”. Et puis voilà, c’est dans le film”, a expliqué Vincent Cassel sur cette dédicace que Jul a apprécié.