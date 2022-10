Jul : Vincent Cassel le dédicace dans d’Astérix

En attendant la sortie de son prochain album prévue pour cette fin d’année et de découvrir son morceau dans lequel il soutient Cristiano Ronaldo, Jul vient de s’offrir un gros coup de promotion inattendu. Vincent Cassel a placé une grosse dédicace au rappeur Marseillais dans le film Astérix et Obélix : L’Empire du milieu comme vient de le dévoiler la dernière bande annonce du film.

Vincent Cassel valide Jul !

Le prochain long métrage consacré au personnage de bande dessinée Astérix sortira au cinéma le 1er février prochain. Pour faire patienter le public, des nouvelles images du film réalisé par Guillaume Canet viennent d’être dévoilées dans la deuxième bande annonce. Les premières images de la vidéo ont interpellé les auditeurs de rap français car Vincent Cassel apparait dans le costume de Jules César en train de faire le célèbre signe des deux mains pour former les lettres du pseudo de l’interprète de Tchikita tout en se présentant comme “Jul(es) César”.

Cette dédicace n’a échappé au “J” qui partagé la séquence sur son compte Instagram pour remercier Vincent Cassel avec le commentaire “J’étais pas prêt ! Merci #ASTERIXETOBELIX“ tout en mentionnant l’acteur français et en ajoutant plusieurs émojis “mains jointes”. Une scène validée par ses fans car les publications a rapidement cumulé des milliers de vues sur son profil.

Dans cette bande annonce des aventures d’Astérix et Obélix en Chine, le public a également pu apercevoir les images d’Orelsan présent au casting du film aux côtés d’autres célébrités tel que Ramzy Bedia, Franck Gastambide, Bigflo et Oli, McFly et Carlito ou encore Angèle avec qui le rappeur Caennais va bientôt dévoiler sa collaboration inédite sur le titre “Evidemment” avec la réédition de son album Civilisation.